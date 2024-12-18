نيكول سعفان تتصدر التريند بعد ظهورها مع طارق العريان.. كواليس تحول إلى قصة حب ناجحة

القاهرة - محمد ابراهيم -

في أول ظهور إعلامي لها برفقة زوجها المخرج طارق العريان، خطفت نيكول سعفان الأنظار وأشعلت محركات البحث عقب استضافتهما في برنامج صاحبة السعادة الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس على قناة DMC.

و كشف الثنائي عن تفاصيل جديدة حول لقائهما الأول، وكيف تطورت علاقتهما من مجرد لقاء عابر إلى قصة حب مستقرة.

طارق العريان، الذي تحدث بصراحة عن بداية علاقته بنيكول، أوضح أنها جاءت عن طريق المصادفة، حيث قال: "قابلتها لأول مرة أثناء وجودي في شغل، وكانت هي تزور مصر قادمة من أستراليا. قلنا لبعض 'هاي' ومشيت. لكن ظللت أتذكرها لعدة شهور، حتى استطاع شخص مشترك أن يصل بيننا مرة أخرى".

من جانبها، تحدثت نيكول عن تطور العلاقة، قائلة: "في البداية، لم أكن أفهمه جيدًا، طريقته كانت ناعمة جدًا ومختلفة. مع الوقت بدأت ألاحظ اهتمامه، لكنه كان يظهر بطريقة طبيعية وغير مباشرة". وأضافت: "كنت أرغب في الاستقرار في مصر لتكون حياتي قريبة من عائلتي هنا، وطارق ظهر في الوقت المناسب".

هل تدخل نيكول عالم التمثيل؟

خلال الحلقة، سُئل العريان عن إمكانية الاستعانة بنيكول في أعماله السينمائية، وأجاب: "عرضت عليها فكرة التمثيل، لكنها رفضت. نيكول لديها رؤية خاصة وترغب في التركيز على حياتها الشخصية والعائلية". وعن أول فيلم شاهدته له، قالت نيكول: "أول عمل شاهدته لطارق كان فيلم أسوار القمر. انبهرت جدًا بمشهد منى زكي وهي تتحدث إلى نفسها، شعرت أن الأداء كان حقيقيًا للغاية".

نجاحات العريان السينمائية

على صعيد آخر، يتألق طارق العريان حاليًا بفيلمه الجديد "ولاد رزق 3"، الذي يحقق نجاحًا جماهيريًا واسعًا ويضم كوكبة من النجوم، أبرزهم أحمد عز، عمرو يوسف، وآسر ياسين. الفيلم شهد مشاركة الملاكم العالمي تايسون فيوري وعدد من ضيوف الشرف، مما أضاف للعمل طابعًا استثنائيًا.

من هي نيكول سعفان؟

نيكول، التي تحمل جذورًا متعددة، أوضحت خلال اللقاء أنها ابنة أم مصرية وأب سوري أرمني، وأنها شعرت برغبة قوية في العودة إلى مصر لتكون أقرب إلى عائلتها. حديثها الصريح وشخصيتها البسيطة جعلتها حديث الجمهور، خاصة بعد كشفها عن العلاقة التي تجمعها بالعريان، والتي وُصفت بالعفوية والمليئة بالتفاهم.

ردود أفعال الجمهور

بعد بث الحلقة، تصدر اسم نيكول سعفان مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، حيث أثنى الجمهور على ظهورها الأول، واصفين إياها بأنها طبيعية وعفوية. كما أشادوا بصراحة العريان وتواضعه في الحديث عن تفاصيل حياته الشخصية والمهنية.

ظهور نيكول سعفان في "صاحبة السعادة" لم يكن مجرد لقاء عابر، بل نافذة أطل منها الجمهور على تفاصيل مميزة في حياة طارق العريان، الذي قدم خلال الحلقة صورة جديدة عنه كزوج وأب بجانب كونه مخرجًا ناجحًا.