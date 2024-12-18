مجلس الأمن يدعو لتمكين الشعب السوري من تحديد مستقبله

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 18 ديسمبر 2024 08:36 صباحاً - دعا مجلس الأمن الدولي، مساء الثلاثاء، إلى تنفيذ عملية سياسية "جامعة في سوريا، يقودها أبناء شعبها، في أعقاب سقوط نظام بشار الأسد.

وطالب مجلس الأمن، خلال بيانٍ صدر بإجماع أعضائه الـ 15، من بينهم روسيا حليفة الأسد، بتميكن الشعب السوري من "تحديد مستقبله"، حسب فرانس برس.

وقال في هذا الصدد: "ينبغي للعملية السياسية أن تلبي تطلعات السوريين وتمكنهم من تحديد مستقبلهم بشكل ديمقراطي".

وأضاف: "مجلس الأمن يدعو إلى تنفيذ عملية سياسية شاملة بقيادة سورية تستند للمبادئ الأساسية للقرار 2254".

وبشأن الأوضاع الأمنية في سوريا، أكد مجلس الأمن أهمية منع تنظيم "داعش" والجماعات الإرهابية الأخرى، من إعادة تأسيس قدراتها في سوريا.

وأشار إلى ضرورة تقديم دعم دولي إضافي للمدنيين المحتاجين في جميع أنحاء البلاد، داعيًا سوريا وجيرانها إلى الامتناع عن أيّة أعمال من شأنها تقويض الأمن الإقليمي.