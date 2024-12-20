وصفة سهلة وسريعة: العدس بالجزر والشعرية لكل أفراد العائلة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 20 ديسمبر 2024 09:56 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

هل تبحثين عن طبق دافئ ومغذي لفصل الشتاء؟ العدس بالجزر والشعرية هو الخيار الأمثل! هذه الوصفة التقليدية الغنية بالبروتين والألياف، سهلة التحضير ومناسبة لجميع أفراد العائلة. إليكِ طريقة عملها خطوة بخطوة على طريقة الشيف فاطمة عبد المنعم.

المكونات:

كوب عدس أصفر

2 حبة جزر مقطعة إلى مكعبات

بصلة مفرومة

2 فص ثوم مفروم

2 كوب مرقة دجاج

ملعقة صغيرة كمون

نصف ملعقة صغيرة كزبرة

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

شعرية (حسب الرغبة)

زيت نباتي

طريقة التحضير:

تحضير العدس والخضار: اغسلي العدس جيدًا وتخلصي من الشوائب. سخني الزيت في قدر على نار متوسطة ثم ضيفي البصل والثوم وقلبي حتى يذبل البصل.

إضافة الخضار والتوابل: أضيفي الجزر والعدس وقلبي لمدة دقيقتين. صبي مرقة الدجاج فوق المكونات وضيفي الكمون، الكزبرة، الملح والفلفل الأسود.

الطهي: اتركي المزيج يغلي ثم خففي النار واتركيه يطهى لمدة 20-25 دقيقة أو حتى ينضج العدس والجزر.

إضافة الشعرية: قبل 5 دقائق من الانتهاء، ضيفي الشعرية إلى القدر وقلبي حتى تنضج.

التقديم: قدمي العدس بالجزر والشعرية ساخنًا مع قطع من الخبز أو الأرز الأبيض.

نصائح إضافية:

اختيار العدس: يمكنكِ استخدام العدس البني أو الأسود بدلًا من الأصفر للحصول على نكهات مختلفة.

التوابل: يمكنكِ إضافة توابل أخرى حسب ذوقك مثل القرفة أو الزنجبيل.

الخضروات: يمكنكِ إضافة خضروات أخرى مثل البطاطس أو الكوسة.

التقديم: قدمي الطبق مع اللبن الزبادي أو السلطة الخضراء للحصول على وجبة متكاملة.

فوائد العدس:

غني بالبروتين والألياف التي تساعد على الشعور بالشبع.

مصدر جيد للفيتامينات والمعادن مثل الحديد والبوتاسيوم.

يساعد على خفض مستوى الكوليسترول الضار.

يعزز صحة الجهاز الهضمي.

العدس بالجزر والشعرية هو طبق صحي ولذيذ يمكن تحضيره بسهولة في المنزل. جربيه واستمتعي بمذاقه الرائع وفوائده الصحية.