العالم اليوم - الذهب يصعد بعد بيانات تضخم أميركية لكنه يتجه لخسارة أسبوعية

انتم الان تتابعون خبر الذهب يصعد بعد بيانات تضخم أميركية لكنه يتجه لخسارة أسبوعية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 20 ديسمبر 2024 10:23 مساءً - واصل الذهب مكاسبه، الجمعة، بدعم من هبوط الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية بعد أن أشارت بيانات اقتصادية في الولايات المتحدة إلى تباطؤ في التضخم، إلا أن المعدن يتجه نحو تراجع أسبوعي بعدما أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة خلال 2025.

تحركات الأسعار

بحلول الساعة 16:46 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 2625 دولارا للأونصة، وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.4 بالمئة إلى 2643.90 دولار للأونصة.

وانخفض الدولار 0.6 بالمئة عن أعلى مستوياته في عامين مما جعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى، في حين تراجعت عوائد سندات الخزانة بشكل طفيف من أعلى مستوى لها في ستة أشهر.

وأظهر تقرير أن التضخم الشهري في الولايات المتحدة قد تباطأ في شهر نوفمبر الماضي، بعد تحسن طفيف في الأشهر الماضية.

وارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي 0.1 بالمئة الشهر الماضي بعد زيادة غير معدلة بنسبة 0.2 بالمئة في أكتوبر.

وهبط الذهب 0.9 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع بعد توقعات لمجلس الاحتياطي يوم الأربعاء بخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس مرتين فقط في 2025، مما يشير إلى تيسير نقدي أقل مما كان متوقعا في سبتمبر.

ويقلل ارتفاع أسعار الفائدة من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 29.41 دولار للأونصة. وزاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 929.25 دولار، وصعد البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 916.56 دولار.