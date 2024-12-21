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أحمد جودة - القاهرة - مباراة برشلونة و أتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الإسباني

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الإسباني.. تتجه الأنظار مساء اليوم السبت نحو ملعب "مونتجويك" في مدينة برشلونة، حيث يستضيف فريق برشلونة نظيره أتلتيكو مدريد في مباراة حاسمة ضمن الجولة الثامنة عشر من الدوري الإسباني. اللقاء الذي يحمل أهمية كبيرة للطرفين سيكون بمثابة اختبار حقيقي لفرص كل فريق في حسم الصدارة في منافسة شديدة، لا سيما وأن كلا الفريقين يمتلكان نفس الرصيد من النقاط. ويسعى برشلونة إلى استعادة توازنه بعد تعثره في آخر جولتين، بينما يدخل أتلتيكو مدريد المباراة بمعنويات مرتفعة بعد سلسلة من الانتصارات المتتالية.

مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الإسباني

قمة الدوري الإسباني: برشلونة يستضيف أتلتيكو مدريد في صراع على صدارة الليجا

يدخل برشلونة المباراة وهو في صدارة الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة من 18 مباراة، حيث حقق الفريق 12 انتصارًا وتعادلين بالإضافة إلى 4 هزائم. وبعد الخسارة غير المتوقعة أمام ليجانيس في الجولة الماضية، يسعى الفريق الكتالوني بقيادة المدرب هانز فليك إلى استعادة توازنه وتحقيق الفوز للبقاء في صدارة الليجا.

ومن جهة أخرى، يطمح أتلتيكو مدريد، الذي يمتلك نفس رصيد برشلونة من النقاط 38، إلى الانتصار في المباراة وانتزاع الصدارة من الفريق الكتالوني. ودخل فريق المدرب دييجو سيميوني المباراة بمعنويات عالية بعد تحقيقه 6 انتصارات متتالية في الدوري الإسباني، مما يعكس قوة الفريق في الآونة الأخيرة.

موعد المباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد



تُقام المباراة في الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت مكة المكرمة، اليوم السبت، 21 ديسمبر 2024، على ملعب "مونتجويك" في برشلونة. يترقب عشاق كرة القدم في مختلف أنحاء العالم هذا اللقاء الذي يُعد من أقوى مباريات الدوري الإسباني هذا الموسم.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد



ستكون قناة "بي إن سبورتس HD 1" هي الناقل الحصري لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يمكن للمشاهدين متابعة المباراة بشكل مباشر.

تحديات برشلونة وأتلتيكو مدريد في المباراة



تفتقر تشكيلة برشلونة لوجود النجم الشاب لامين يامال، وهو الغياب الذي قد يؤثر على هجوم الفريق. ورغم ذلك، أكد المدرب هانز فليك أن لديه بدائل جاهزة لتعويض غياب اللاعب، وسيعمل الفريق على تقديم أداء قوي لتحقيق الفوز.

وسعتمد أتلتيكو مدريد على قوته الهجومية بقيادة أنطوان جريزمان وجوليان ألفاريز لتهديد دفاعات برشلونة، حيث يُعرف عن الفريق المدريدي قدرته على الضغط على الخصم في اللحظات الحاسمة.

تشكيلة برشلونة المتوقعة

حراسة المرمى: إيناكي بينا

خط الدفاع: جول كوندي - إريك جارسيا - إينيجو مارتينيز - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: مارك كاسادو - بيدري - فيران توريس - داني أولمو - رافينا دياز

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي

تشكيلة أتلتيكو مدريد المتوقعة

حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: ماركوس يورينتي - خوسيه ماريا خيمينز - كليمنت لونجليه - خافي جالان

خط الوسط: جوليانو سيميوني - رودريجو دي بول - بابلو باريوس - صامويل لينو

خط الهجوم: أنطوان جريزمان - جوليان ألفاريز

تأثير الفوز على ترتيب الدوري الإسباني



فوز برشلونة أو أتلتيكو مدريد سيعني انفصال أحد الفريقين عن الآخر في سباق الصدارة، حيث سيضمن الفائز بقاءه في القمة أو الانفراد بها، مع الإشارة إلى أن ريال مدريد الذي يحتل المركز الثالث لديه مباراة مؤجلة ضد فالنسيا وقد يشهد المنافسة على الصدارة تحولًا إذا نجح في الفوز.