كل ما تريد معرفته عن مباراة آرسنال وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز

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أحمد جودة - القاهرة - وضع الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال، يده على تشكيل فريقه الذي سيدخل مواجهة كريستال بالاس، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة كريستال بالاس ضد آرسنال



يلتقي الجانرز مع مضيفه كريستال بالاس، مساء اليوم السبت الموافق 21 ديسمبر 2024 على ملعب "سيلهرست بارك"، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من البريميرليج، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل آرسنال المتوقع أمام كريستال بالاس

حارس المرمى: رايا

خط الدفاع: بنجامين وايت، جاكوب كيويور، ويليام صاليبا، جوراين تيمبر

خط الوسط: ديكلان رايس، توماس بارتي، مارتن أوديجارد

خط الهجوم: مارتينيلي، كاي هافيرتز، بوكايو ساكا

ويحتل آرسنال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 30 نقطة، بينما يتواجد كريستال بالاس في المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة.

وتنقل مباراة آرسنال ضد كريستال بالاس عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

