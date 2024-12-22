انت الأن تتابع خبر هتوفري كل فلوس الكريمات اللي بتشتريها!!.. طريقة عمل كريم أساس طبيعي في البيت لتوحيد لون البشرة وإخفاء عيوبها هينورك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد كريم الأساس جزءًا أساسيًا من روتين التجميل اليومي للفتيات والسيدات، حيث يعمل على توحيد لون البشرة وإخفاء العيوب مثل البقع الداكنة وآثار حب الشباب، ومع ذلك، فإن الاستخدام المفرط للكريمات التجميلية قد يضر البشرة على المدى الطويل، لذلك، يُعتبر تحضير كريم أساس طبيعي في المنزل خيارًا رائعًا للحصول على بشرة مشرقة ونضرة مع العناية بها، في هذا المقال، سنتعرف على طريقة صنع كريم أساس طبيعي باستخدام النشا، بخطوات سهلة ومكونات بسيطة.

المكونات اللازمة لتحضير كريم أساس طبيعي

النشا هو العنصر الأساسي في هذه الوصفة نظرًا لخصائصه المفيدة للبشرة، إلى جانبه، ستحتاجين إلى المكونات التالية:

2 ملعقة كبيرة من الفازلين.

3 ملاعق كبيرة من نشا الذرة.

½ ملعقة صغيرة من الكاكاو الخام.

½ ملعقة كبيرة من زيت اللافندر.

ملعقة صغيرة من الدقيق الأبيض.

خطوات تحضير كريم الأساس

إذابة الفازلين: قومي بوضع الفازلين في وعاء صغير وضعيه في الميكروويف لمدة خمس ثوانٍ حتى يذوب تمامًا.

إضافة المكونات الجافة: أضيفي نشا الذرة، الكاكاو، والدقيق إلى الفازلين، وامزجي المكونات جيدًا حتى تتجانس.

إضافة زيت اللافندر: قومي بإضافة زيت اللافندر إلى الخليط وقلبي حتى تحصلين على قوام كريمي متماسك.

تعبئة الكريم: انقلي الكريم إلى عبوة نظيفة أو علبة كريم أساس قديمة واحفظيه للاستخدام.

الاستخدام: استخدمي الكريم كما تستخدمين كريمات الأساس التقليدية، ومع الوقت ستلاحظين تحسينًا في إشراقة بشرتك وتوحيد لونها.

فوائد كريم الأساس الطبيعي