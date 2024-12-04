طريقة عمل صابونة زيت السمسم المبهرة في تبييض الوجه وإزالة التجاعيد للأبد

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رياض - احمد صلاح - تعد صابونة زيت السمسم من المستحضرات الطبيعية الفعالة التي تساعد على تبييض الوجه وتوحيد لونه، كما تعمل على إزالة التجاعيد والقضاء على حب الشباب والبثور السوداء نهائيًا، وهي من أروع المستحضرات الخاصة بعناية البشرة، حيث تعمل على إزالة طبقات الجلد الميتة وتعيد بنائها من جديد مما يجعل البشرة نضرة وناعمة طول الوقت، وطريقة تحضيرها في البيت سهلة وسريعة ولا تستغرق وقت طويل،، على طريقة عمل صابونة زيت السمسم الرائعة في تبييض الوجه وإزالة التجاعيد بخطوات بسيطة بالمنزل.

مكونات عمل صابونة زيت السمسم

تحتوي الصابونة على مكونات بسيطة نجدها في البيت وسوف نتعرف عليها وهي كما يلي: –

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت السمسم.

كوب من الشوفان المطحون ناعم.

كوب من صابون الجلسرين المبشور.

ثلاث ملاعق كبيرة من عسل النحل.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة عمل صابونة زيت السمسم الرائعة في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد بخطوات بسيطة بالمنزل وهي كما يلي: –

نحضر إناء ونضع به الشوفان والصابون المبشور، ثم نقلبهم مع بعض جيدًا.

نضع الوعاء على نار هادئة ونقلب باستمرار حتى يذوب الصابون ويصبح الخليط ثقيل القوام.

بعد ذلك نقوم بإضافة العسل وزيت السمسم للخليط مع التقليب المستمر على نار هادئة حتى يصبح الخليط ناعم.

نقوم برفع الخليط عن النار، ثم نتركه جانبًا.

نحضر قوالب السيليكون وندهنها بقليل من زيت اللوز، ثم نسكب الخليط داخلها ونقوم بتوزيعه جيدًا.

نترك القوالب في الهواء حتى تجف لمدة يوم كامل، أو نضعها في الثلاجة حتى تتماسك تمامًا.

نخرج الصابون من القالب ونضعه في أكياس التخزين، ثم نقوم بغسل الوجه مرة واحدة قبل النوم حتى نحصل على بشرة صافية جميل بدون تجاعيد.

فوائد صابونة زيت السمسم