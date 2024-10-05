نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى انتصار أكتوبر.. صلاح عبد الله يكشف كتابته لأبيات شعر من 51 عاما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تفصلنا أيام معدودة عن ذكرى نصر أكتوبر المجيد، وحرص الفنان القدير صلاح عبد الله على كشف سر بخصوص هذه الذكرى.



ونشر من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة قديمة له معلقًا:"من يونيو٦٧ لأكتوبر٧٣ كتبت من ٥١سنة

كانوا سِت سنين عدوا السته

أكتوبر قالها في يوم سته

مالساعة إتنين للساعه سته

عبروا الأبطال عبروا الأبطال

وهزمنا يأسِنا وألامنا

ورفعنا رأسِنا وعلمنا

وقلنا للكون أحلامنا

ماكانتش مُحال ماعادتش مُحال".



أحدث أعمال صلاح عبد الله



يعرض الآن لصلاح عبد الله مسلسل "تيتا زوزو " وحقق المسلسل نجاح كبير جدًا،تشارك في بطولة مسلسل "تيتا زوزو" كل من حمزة العيلى، مصطفى غريب، محمد الكيلاني، نور محمود، ومحمود البزاو، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين. من المقرر أن ينضم عدد آخر من الفنانين إلى قائمة الممثلين خلال الفترة المقبلة، وفقًا لعمليات التصوير. المسلسل من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل، ومن المتوقع عرضه قريبًا على شاشات المتحدة، بإنتاج شركة سينرجى.



آخر أعمال صلاح عبد الله الدرامية

يذكر أن آخر أعمال صلاح عبد الله مسلسل العتاولة، بطولة أحمد السقا تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى وشارك في العمل عدد كبير من النجوم منهم زينة، طارق لطفي، مي كساب، فريدة سيف النصر، أحمد كشك، مصطفى أبوسريع، مريم محمود الجندي وآخرين.



قصة مسلسل العتاولة



ودارت أحداث مسلسل العتاولة، في مدينة الإسكندرية، وجسد النجم أحمد السقا من خلاله شخصية نصار، وهو البطل التراجيدي، الذى يعيش صعودًا وهبوطًا في حياته، لكنه يحاول أن يحافظ على الإيجابية في كافة الظروف وفي جميع تعاملاته، في وقت تدفعه ظروف الحياة إلى السلبية، ثم تحصل بعض المتغيرات في حياته.