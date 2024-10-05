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أحمد جودة - القاهرة - أكد مدرب المنتخب الإسباني، لويس دي لا فوينتي، على ضرورة حل الأزمة التي تعصف بالاتحاد الإسباني لكرة القدم بسرعة، معبرًا عن قلقه البالغ من احتمال سحب حق استضافة كأس العالم 2030 من إسبانيا.

مدرب إسبانيا: أحمق من لا يهتم بفقدان استضافة المونديال

قال دي لا فوينتي في تصريحات صحافية: "من لا يهتم بفقداننا لكأس العالم فهو أحمق أو جاهل".

وأضاف: "هذه المسألة تمثل قلقًا بالغًا للجميع، نظرًا لما تمثله البطولة من أهمية لكرة القدم الإسبانية والاقتصاد الوطني".

وجاءت تصريحات دي لا فوينتِ الحادة في أعقاب مطالبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، الاتحاد الإسباني بانتخاب رئيس جديد خلال ثلاثة أشهر عبر عملية ديمقراطية، بدعم من المجلس الأعلى للرياضة.

وأعرب المدرب الإسباني عن أمله في استقرار الأوضاع في الاتحاد، وتمكينه من توقيع عقده الجديد للاستمرار في قيادة "لا روخا"، كما أكد على أهمية استضافة نهائيات كأس العالم 2030 في إسبانيا، لا سيما المباراة النهائية في ملعب سانتياغو برنابيو.

وفيما يتعلق بمرشح رئاسة الاتحاد، أشاد دي لا فوينتي بفيسنتي دل بوسكي، معربًا عن دعمه لأي مرشح يتم اختياره بشكل ديمقراطي من قبل مجتمع كرة القدم الإسباني.