انت الأن تتابع خبر «اسحريهم بجمال خطوتك»..!! وصفه الملح لتقشير القدمين وازاله الجلد الميت نهائيا.. هتبقى ناعمه زي الحرير..!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد تشققات القدمين من المشاكل الشائعة التي يعاني منها الكثيرون، خاصة في فصل الشتاء أو عند التعرض المستمر للماء، تعتبر وصفة الملح فعالة وسهلة الاستخدام لعلاج هذه المشكلة، إليك كيفية استخدام الملح للتخلص من تشقق القدمين.

فوائد الملح للقدمين

إزالة الجلد الميت: يعمل الملح كخليط طبيعي لتقشير الجلد الميت، مما يساعد في تحسين مظهر القدمين.

ترطيب البشرة: الملح يساعد في جذب الرطوبة إلى الجلد.

تخفيف الالتهابات: يمتلك الملح خصائص مضادة للميكروبات تساعد في تقليل الالتهابات.

نصف كوب من الملح (يفضل استخدام ملح البحر أو الملح الإنجليزي).

ماء دافئ (حوالي لتر).

زيوت طبيعية (مثل زيت الزيتون أو زيت جوز الهند) لترطيب إضافي.

طريقة استخدام الملح للقدمين

في وعاء كبير، املأ الماء الدافئ وأضف نصف كوب من الملح، تأكد من أن الماء ليس ساخنا جدا لتفادي حروق البشرة.

اغمر قدميك في الوعاء لمدة 15-20 دقيقة، هذا سيساعد على تليين الجلد الميت.

بعد النقع، استخدم حبة من الملح لفرك المناطق المتشققة بلطف، يفضل التركيز على الكعب والجزء السفلي من القدم.

اشطف قدميك جيدا بالماء الدافئ لإزالة الملح.

بعد التجفيف، استخدم زيت الزيتون أو زيت جوز الهند لترطيب قدميك، مما يساعد في الحفاظ على رطوبتهما.

يمكن تكرار هذه الوصفة مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

بعد تطبيق الزيوت، يفضل ارتداء الجوارب للحفاظ على الرطوبة داخل الجلد.

تأكد من شرب كمية كافية من الماء، حيث يساعد ذلك في ترطيب الجسم بشكل عام.