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أحمد جودة - القاهرة - اليوم.. ختام الدورة السادسة لمهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

تُختتم اليوم فعاليات الدورة السادسة من مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، الذي استمر خلال الفترة من 16 إلى 21 ديسمبر الجاري بمركز الإبداع الفني في دار الأوبرا المصرية، تحت رئاسة المخرج وحيد صبحي، ويشهد حفل الختام حضور عدد كبير من نجوم الفن وصُناع الأفلام من مختلف المجالات.

تفاصيل حفل الختام

يتضمن الحفل إعلان أسماء الفائزين بجوائز المسابقات المختلفة في المهرجان، والتي قررت عبر لجان تحكيم متخصصة.

قدمت الدورة السادسة هذا العام تجربة فريدة، حيث عرضت ما يقرب من 50 فيلمًا قصيرًا من دول متعددة، بينها عروض عالمية تُعرض لأول مرة، كما تضمنت فعاليات المهرجان ندوات مميزة، أبرزها ندوة الفنان خالد النبوي، والممثل الفلسطيني كامل الباشا، والسيناريست تامر حبيب، إلى جانب ورش “ماستر كلاس” متنوعة.

وفي حفل الافتتاح، كرم المهرجان عددًا من الشخصيات المؤثرة، منهم الفنانة ناهد السباعي، ومهندس الديكور أنسي أبو سيف، والممثل الفلسطيني كامل الباشا، حيث تم منحهم البرج الذهبي تقديرًا لمسيرتهم الفنية.

ومن أبرز الأفلام التي عُرضت خلال المهرجان: “Far From It” من لبنان، و“كعب عالي” و“دم فاسد” و“أروح لفين” و“أبويا”من مصر، و“برتقالة من يافا” من فلسطين، إضافة إلى أفلام مثل “العربية الألماني”، “حر”، “نص فيتو”، “مادونا”، و“عقبالك يا قلبي”.

نبذة عن مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير هو حدث سينمائي سنوي يحتفي بالإبداعات السينمائية في مجال الأفلام القصيرة، سواء كانت روائية، وثائقية، أو تجريبية، ويهدف المهرجان إلى دعم المواهب الشابة وإتاحة منصة عالمية لعرض أعمالهم، مع تعزيز الحوار الفني والثقافي بين صناع السينما والجمهور.

يُقام المهرجان في العاصمة المصرية، ويتضمن مسابقات للأفلام القصيرة المحلية والدولية، إضافةً إلى عروض عالمية أولى لأعمال متميزة، كما يشمل المهرجان ندوات وورش عمل تجمع بين المخرجين، النقاد، والجمهور لمناقشة القضايا الفنية وأحدث توجهات السينما القصيرة.

كما يتميز المهرجان بتكريمه لشخصيات بارزة في صناعة السينما عن إنجازاتهم وإسهاماتهم الفنية، مما يساهم في تعزيز مكانة القاهرة كمركز ثقافي وسينمائي عالمي.