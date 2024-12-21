انت الأن تتابع خبر أول تحرك رسمي من الزمالك ضد بوبيندزا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يواصل نادي الزمالك تحركاته على الصعيدين المحلي والدولي، حيث أعلن عن تقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضد اللاعب الجابوني أرون بوبيندزا، الذي سبق ووقع للنادي لكنه فسخ عقده وانتقل إلى رابيد بوخارست الروماني.

وأكد عمر أدهم، عضو مجلس إدارة الزمالك، عبر حسابه على منصة "إكس" أن الشكوى قد قُدمت رسميًا وأن النادي تلقى إخطارًا بالاستلام من الفيفا.

يذكر أن الزمالك كان قد أتم اتفاقه مع بوبيندزا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، واستخرج البطاقة الدولية للاعب قبل أن يغير وجهته.

وفي سياق منفصل، كشفت تقارير سويدية عن دخول الزمالك في مفاوضات مع نادي هاكن السويدي للتعاقد مع الجناح التونسي علي يوسف خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويُعد اللاعب، البالغ من العمر 24 عامًا، أحد أبرز نجوم فريق هاكن وهدفًا للعديد من الأندية الأوروبية.

ويسعى مسؤولو الزمالك لتقوية صفوف الفريق بصفقات مميزة لضمان المنافسة على البطولات خلال الموسم الحالي.