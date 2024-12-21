انت الأن تتابع خبر الفنان جمال سليمان يدعو إلى حوار وطني شامل لكافة الأطياف السورية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دعا الفنان السوري جمال سليمان إلى ضرورة إجراء حوار وطني يجمع جميع أطياف المجتمع السوري، مرتكزًا على قاعدة المصالح الوطنية الجامعة،وشدد سليمان على أهمية تشكيل جمعية تأسيسية تعمل على إعداد دستور يعكس التنوع والعمق التاريخي لسوريا، بهدف بناء مستقبل مستدام يستند إلى أسس التعددية الثقافية والسياسية.

جاءت هذه الدعوة خلال ندوة نظمتها لجنة الشؤون العربية بنقابة الصحفيين المصرية بعنوان "الفن والعروبة وسوريا"، حيث تناول سليمان في كلمته التحديات التي تواجه سوريا والمنطقة بشكل عام، مؤكدًا أن النشاط الفني يمثل ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها في دعم المجتمع وإحيائه، وأضاف: "الفن السوري فن عريق، يشكل انعكاسًا لهويتنا ويعزز جسور التواصل بين الثقافات."

من جهته، أعرب حسين الزناتي، رئيس لجنة الشؤون العربية بنقابة الصحفيين، عن فخره باستضافة الفنان جمال سليمان في هذه الندوة الهامة، مشيرًا إلى دور "القوى الناعمة" في توحيد الصفوف وتوجيه الرأي العام نحو الحلول البناءة، وأكد الزناتي أن هذه الندوة تأتي في توقيت حساس للغاية، في ظل الأحداث المتسارعة التي تمر بها سوريا والمنطقة، مشددًا على أن مثل هذه الفعاليات تساهم في مواجهة حملات الشائعات التي تهدد السلام المجتمعي.