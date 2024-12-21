انت الأن تتابع خبر تعرف على نتائج الجولة الخامسة من بطولة الدوري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أقيمت 6 مباريات من الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، على مدار يومي الخميس والجمعة، ويتبقى فقط مواجهتين يُقاما اليوم السبت، وبعد ذلك سيتم إسدال الستار على تلك الجولة.

نتائج مباريات الجولة الخامسة

واستهل نادي الزمالك، مواجهاته في تلك الجولة بالتعادل أمام فريق سيراميكا كليوباترا بهدف لمثله، خلال المواجهة التي جمعت بينهما مساء أول أمس الخميس الموافق 19 من ديسمبر الجاري.

أما فريق المصري البورسعيدي ومتصدر جدول الترتيب، فتعادل سلبيًا أمام نظيره حرس الحدود.

وهُزم فريق طلائع الجيش، بنتيجة هدف دون رد أمام فريق بتروجيت.

وخلال المواجهات التي أقيمت بالأمس، فاز فريق الجونة لأول مرة هذا الموسم، على حساب فريق إنبي، بنتيجة هدف دون رد.

وفاز فريق البنك الأهلي، على نظيره مودرن سبورت، بنتيجة هدف دون رد، بينما فاز فريق زد بنتيجة هدفين مقابل هدف على حساب فاركو.

ترتيب الدوري المصري

يتصدر فريق المصري البورسعيدي جدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة، وكانت وانتهت مباراة المصري البورسعيدي أمام حرس الحدود بالتعادل السلبي.

ويستعرض تحيا مصر، ترتيب جدول الدوري المصري، والذي جاء كالأتي: