انت الأن تتابع خبر الزمالك يعلن تلقيه إخطارًا رسميًا من الفيفا بشأن قضية بوبيندزا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، تلقيه إخطارًا رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بشأن قضية اللاعب آرون بوبيندزا.

وخلال فترة الانتقالات الصيفية أعلن الزمالك، عن حصوله على توقيع بوبيندزا استعدادًا للانضمام للقلعة البيضاء قبل أن يحول وجهته إلى رابيد بوخارست الروماني.

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وتقدم مسئولو الزمالك، بشكوى رسمية للفيفا ضد اللاعب والنادي الروماني بعد توقيع بوبيندزا على عقود الانضمام للقلعة البيضاء وانضمامه للنادي الروماني رغم إعلان الزمالك.

وكتب عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة الزمالك، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس: "تم تقديم شكوى اللاعب آرون بوبيندزا رسميا وتلقى النادي الاخطار بالاستلام الرسمي من الفيفا".

في وقت سابق أعلن النادي الروماني استلامه البطاقة الدولية الخاصة باللاعب والتي تأخرت بسبب شكوى الزمالك، قبل أن يقرر فيفا منحها لرابيد بوخارست.