إيرلينج هالاند: مانشستر سيتي سيعود من جديد رغم النتائج السلبية.. ولا يمكن التشكيك في إمكانيات بيب جوارديولا

انت الأن تتابع خبر إيرلينج هالاند: مانشستر سيتي سيعود من جديد رغم النتائج السلبية.. ولا يمكن التشكيك في إمكانيات بيب جواردي ولاوالأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال إيرلينج هالاند مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، أن الجميع داخل مانشستر سيتي يشعر بخيبة أمل بسبب الهزائم المتكررة في الدوري وآخرها أمام أستون فيلا اليوم، ويستعرض موقع تحيا مصر تصريحات إيرلينج هالاند.

تصريحات إيرلينج هالاند

وأضاف إيرلينج هالاند في تصريحات تليفزيونية بعد مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا، ما نقدمه داخل الملعب غير كافي من أجل تحقيق النتائج الإيجابية، وأستون فيلا قدم مباراة كبيرة للغاية ومن الصعب اللعب أمامهم داخل ملعبهم.

وأكمل إيرلينج هالاند، يجب على مانشستر سيتي العودة في الفترة المقبلة وأن نؤمن بقدراتنا ومواصلة العمل الجاد من أجل العودة الجيدة والنتائج الإيجابية، وبالنسبة لي لم أقدم أفضل أداء لمساعدة فريقي ولم استغل الفرص التي تأتي لي.

إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي

واستكمل إيرلينج هالاند، يجب أن أتحسن في إنهاء الفرص لأن ما أقدمه غير جيد على الإطلاق، والثقة داخل الفريق حاليا ليست الأفضل والثقة مهمة من أجل العودة وتؤثر على كل إنسان والأمر صعب للغاية ولكن لابد أن نستمر في مواصلة العمل.

واختتم إيرلينج هالاند تصريحاته، بيب جوارديولا فاز بالدوري الإنجليزي 6 مرات في 7 سنوات ولا يمكن لأحد نسيان هذا الأمر نهائيا وسيجد الحلول بكل تأكيد ونؤمن به دائما وعلينا أن نقدم الأفضل في الفترة المقبلة ويطالبنا دائما بتقديم الأفضل في المباريات.

هالاند وجوارديولا

نتيجة مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز