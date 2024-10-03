متواجدة برخص التراب عشبة معجزاتها المذهلة كثيرة .. تناولها بهذا الشكل وستعود بك إلى سن الـ 20 حتى لو كنت 70 سنة .. إليكم فوائده الجبارة استغلها!!

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رياض - احمد صلاح - ورق الغار او ما يعرف بورق اللوري يعد من التوابل التي لا يستغنى عنها في أي بيت، كما أنها تتميز بأن لها نكهة جذابة وتضيف رائحة مميزة للاكلات، كما يتم استخدام ورق الغار في الكثير من الاشياء، يمكن ايضا حرق ورق اللورى في أركان المنزل لإبعاد الطاقه السلبيه الموجوده والشعور بالراحه والسكينه، كما ان ورق الغار يساهم فى طرد الحشرات التي توجد بشكل كبير فى فصل الصيف، كما يوجد الكثير من الاستخدامات الاخرى لورق الغار لا يعرفها الكثير، فهي من الاعشاب التي تساعد في انقاص الوزن وازالة الدهون المتراكمة في منطقة البطن والأرداف بشكل خاص، بالاضافة ان ورق الغار يساعد على القضاء بشكل كبير جدا على الشيب الموجود داخل الرأس نتيجة التقدم في العمر.

استخدام ورق الغار كمساعد في علاج الكثير من الأمراض.

يتم استخدام ورق اللورى فى تهدئة الأعصاب ويساعد على الشعور بالراحة والاسترخاء.

كما يساعد ورق اللورى فى علاج الجهاز الهضمي والقولون العصبى.

ورق اللورى يساعد فى إزالة الدهون من جسم الإنسان المتراكمة منذ فترة طويلة.

وكل هذا يتم من خلال غالى كمية مناسبة من ورق الغار وشرب كوب منها يوميا.

بعض الفوائد الأخرى أوراق الغار.