العالم اليوم - اختيار أسعد الشيباني وزيرا للخارجية في حكومة سوريا المؤقتة

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 21 ديسمبر 2024 02:21 مساءً - أعنلت القيادة العامة في سوريا تكليف أسعد حسن الشيباني بحقيبة وزارة الخارجية في الحكومة المؤقتة.

ولم ترد معلومات على الفور بشأن مؤهلات الشيباني لتولي المنصب.

كما عينت السلطات السورية الجديدة عزام غريب، المعروف بلقب "أبو العز سراقب"، محافظًا لمحافظة حلب. ويعد غريب أحد أبرز قادة "الجبهة الشامية" التابعة لما يُعرف بـ"الجيش الوطني السوري".

ووفقًا لصفحات إخبارية سورية، فإن غريب من مواليد مدينة سراقب بريف إدلب عام 1985، وهو من سكان مدينة حلب. حصل على درجة الماجستير في الدراسات الإسلامية من جامعة بينغول التركية، بالإضافة إلى دراسته طب الأسنان وهندسة التحكم الآلي والأتمتة بجامعة حلب.

وبدأ مسيرته في العمل العسكري بالانتساب إلى حركة "" والجبهة الإسلامية، وصولًا إلى قيادة "الجبهة الشامية"، بعد أن شغل منصب نائب قائدها منذ تأسيسها.