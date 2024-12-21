انت الأن تتابع خبر معجبة صوتت لأحلام .. ففاجـ أتها بهذه الهدية والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - وبدورها طلبت أحلام أن تعرف عنوان ومعلومات عن هذه الفتاة لتدعوها إلى حفلها في الرياض.

وكانت قد وجهت أحلام رسالة، عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، حول ألبومها الجديد.

وعلقت أحلام قائلة: "مساء الخير حبايبي ان شاء الله أنكم جميعاً طيبين الكل يسأل ويتناول تغريدات وكلمات اغاني ألبومي الجديد مغلوطه لذا لو كان عندي شي واضح كنت أنا اول من اعلن عنه أنا فعلاً اشتغل في الألبوم بس للان باقي وقت طويل للإنجاز لذا أتمنى منكم الصبر اولاً وثانياً الصبر وثالثاً الصبر فقط . شكراً على محبتكم لي ومقدره بس كل اللي أوعدكم به اني اجتهد عشان يكتمل الألبوم بأجمل الأعمال".