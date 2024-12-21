انت الأن تتابع خبر إطلالة كاملة لـ دانييلا رحمة باللون الأبيض تخطف القلوب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شاركت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة الجمهور مجموعة صور عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.



وقد إختارت دانييلا إطلالة كاملة باللون الأبيض معتمدة سروال واسع، مع توب شتوية من الصوف والقبة العالية، ومعطف طويل واسع، مؤكدة أنها واحدة من إطلالاتها في مسلسل "نفس".

وكانت دانييلا رحمة قد شاركت الجمهور صورة عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بأول صورة من كواليس مسلسلها الجديد "نفس".

وقد بدت دانييلا وهي على شرفة أحد المنازل، وترتدي معطفاً، وأدارت ظهرها للكاميرا، وعلقت على المنشور قائلة: "#نفس".

يذكر أن المسلسل من إنتاج شركة الصباح ومن إخراج إيلي السمعان. أما البطولة فهي للممثلين السوريين عابد فهد ومعتصم النهار والممثلة اللبنانية دانييلا رحمة. قصة المسلسل هي قصة إجتماعية وهو مؤلف من ثلاثين حلقة، من كتابة إيمان السعيد، ومن المقرر أن يعرض المسلسل في الموسم الرمضاني المقبل.