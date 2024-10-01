انت الأن تتابع خبر «لن تقدر علي بعد هذا الماسك»..ودعي التجاعيد واستمتعي ببشرة صحية ونضرة مع كريم النشا والبقدونس هتبقي عروسة وملكة جمال!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كريم الذرة والبقدونس هو مزيج طبيعي فعال جدا في علاج التجاعيد وتعزيز نضارة البشرة يعرف هذا الكريم بقدرته على تحسين قوام الجلد وتجديده كما يمتاز بخصائص تقشير البشرة وتفتيحها فضلا عن قدرته العالية في القضاء على علامات الشيخوخة.

مكونات الكريم

يمتاز الجلسرين بخواص ترطيب وتهدئة بالإضافة إلى دوره في تقليل تجاعيد الوجه وزيادة مرونة البشرة ومن ناحية أخرى يعتبر البقدونس مصدرا غنيا بالفيتامينات والمعادن اللازمة لتنظيف البشرة وجعلها أكثر إشراقا كما يساعد أيضاً في تحسين المظهر العام ومكافحة علامات الشيخوخة.

طريقة تحضير الكريم

قومي بخلط ملعقتين كبيرتين من الذرة مع ملعقة صغيرة من البقدونس المفروم فرما ناعما حتى تتجانس المكونات ويصبح لديك خليط سائل رقيق.

ثم أضيفي إلى الخليط قليلا من ماء الزهر أو عصير الليمون حتى تحصلي على قوام كريم مشابه.

طريقة استخدام الكريم