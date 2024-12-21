نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل تجديد عقد سالم الدوسري مع الهلال 2025 في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - في الآونة الأخيرة، زادت التساؤلات حول تجديد عقد اللاعب السعودي سالم الدوسري مع نادي الهلال، والذي قد يعود إلى الاعتقاد بأن اللاعب قد يحترف في أوروبا بعد انتهاء عقده في بداية العام، خاصةً مع وجود العديد من العروض المغرية له. سنتعرف على تفاصيل هذا التجديد وأبرز المعلومات المتعلقة باللاعب.

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من هو سالم الدوسري

من هو سالم الدوسري

سالم الدوسري هو لاعب كرة قدم سعودي، في بداية العقد الرابع من عمره، ويعتبر أحد أبرز اللاعبين في فريق الهلال السعودي، والذي انضم إليه منذ عام 2011. بدأ مسيرته الكروية في النوادي العامة بفضل تشجيع والده، مدرس في إحدى المدارس السعودية، الذي ساعده على تطوير موهبته. درس الدوسري في مدارس الثغر بجدة ثم انتقل إلى الرياض، حيث أكمل تعليمه وبدأ مشواره مع الأندية المعروفة مثل الهلال. ومع التجديد، كان هناك قلق بين الجمهور حول رحيله، لكن الدوسري فضل البقاء مع ناديه.

السيرة الذاتية للاعب

السيرة الذاتية للاعب

تتضمن أبرز المعلومات عن سالم الدوسري ما يلي

الاسم بالكامل سالم محمد آل سويلم الدوسري.

تاريخ الميلاد 19 أغسطس 1991.

محل الميلاد جدة، المملكة العربية السعودية.

العمر 30 عامًا.

الإقامة الرياض.

الجنسية سعودي.

الديانة الإسلام.

العائلة لديه 5 أخوات وثلاثة أشقاء.

التعليم حاصل على البكالوريوس.

اللغة الأم العربية.

مركز اللعب خط وسط.

رقم اللاعب 29.

تفاصيل تجديد العقد

تفاصيل تجديد العقد

في 6 يناير 2025، أعلن نادي الهلال عن تجديد عقد سالم الدوسري، ليبقى مع الفريق حتى عام 2026. جاء هذا القرار عقب تألق الدوسري في العديد من المباريات، حيث ساهم بشكل كبير في تحقيق فريقه لبطولات محلية ودولية، مثل الدوري السعودي وكأس الملك ودوري أبطال آسيا.

وقد تم تحديد القيمة المالية لتجديد العقد بمبلغ إجمالي قدره 52 مليون ريال سعودي، مما يعني أن الدوسري سيتقاضى سنويًا 13 مليون ريال. وهذا يجعل منه أغلى لاعب في السعودية، ويعزز من مكانته بين أغلى اللاعبين في منطقة الخليج والدول العربية.

حساب انستقرام سالم الدوسري

حساب انستقرام سالم الدوسري

يمتلك سالم الدوسري قاعدة جماهيرية كبيرة في الوطن العربي، ويستخدم حسابه على انستقرام للتواصل مع معجبيه، حيث يتابعه 1.5 مليون شخص. يمكنكم متابعة حسابه الرسمي للحصول على آخر مستجدات حياته الرياضية والشخصية.

في الختام، تناولنا تفاصيل تجديد عقد سالم الدوسري مع الهلال، والذي سيستمر حتى 2026، مع راتب إجمالي يبلغ 52 مليون ريال سعودي. يظل الدوسري أحد الأسماء اللامعة في كرة القدم السعودية، ويجذب اهتمام الجماهير بشكل مستمر.