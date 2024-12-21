نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعلى حضور جماهيري في الدوري السعودي في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - الدوري السعودي يُعَدُّ من أكثر الدوريات جذبًا للجماهير في الوطن العربي، حيث يتمتع بشعبية واسعة في منطقة الخليج. يضم هذا الدوري مجموعة من النجوم العالميين، مما يساهم في تعزيز قوته وتنافسيته. في هذا المقال، سنستعرض أعلى الحضور الجماهيري في الدوري السعودي لهذا الموسم، مقارنةً بالمواسم السابقة، ونلقي نظرة على الأندية التي تتمتع بأكبر قاعدة جماهيرية في المملكة.

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الدوري السعودي الممتاز

الدوري السعودي الممتاز

تأسس دوري المحترفين السعودي، المعروف أيضًا بـ “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”، في عام 1976، بعد إقامة دوري تصنيفي. يُعتبر هذا الدوري الأبرز في السعودية، حيث بلغت قيمته السوقية نحو نصف مليار يورو. نادي الهلال هو الأكثر تتويجًا بالبطولة، برصيد 17 لقباً، ويحتوي الدوري على 16 فريقًا يتنافسون وفق نظام الذهاب والإياب، حيث يحصل الفريق الذي يجمع أكبر عدد من النقاط على اللقب.

أعلى حضور جماهيري في الدوري السعودي

أعلى حضور جماهيري في الدوري السعودي

حافظ نادي الاتحاد على صدارة الحضور الجماهيري في هذا الموسم، حيث تجاوز عدد محبيه في المباريات الثلاث التي أُقيمت بملاعبهم 93 ألف مشجع. يُعتبر هذا الرقم هو الأعلى بين كافة الأندية السعودية. يتواجد جمهور مدينة جدة بقوة في مباريات كرة القدم، متفوقًا على جمهور العاصمة الرياض، رغم الكثافة السكانية الأكبر في الرياض.

أندية جدة تتفوق على أندية الرياض

أندية جدة تتفوق على أندية الرياض

تمكنت أندية جدة، وهما الاتحاد والأهلي، من التفوق على أندية الرياض مثل الهلال والنصر من حيث عدد الجماهير الحاضرة. وقد جاء توزيع الحضور على النحو التالي

الاتحاد 93 ألف متفرج.

الأهلي 48 ألف متفرج.

النصر 36 ألف متفرج.

الهلال 27 ألف متفرج.

الشباب 20 ألف متفرج.

الأعلى تاريخيًا موسم 2014-2015

الأعلى تاريخيًا موسم 2014-2015

يُعتبر موسم 2014 2015 الأبرز في تاريخ الدوري السعودي من حيث الحضور الجماهيري، حيث بلغ العدد الإجمالي للمشجعين نحو 550 ألف متفرج. كانت مباراة الهلال والاتحاد في نفس الموسم هي الأكثر جذبا للجماهير، حيث شهدت حضورًا تجاوز 60 ألف مشجع، مما جعلها المباراة الأكثر جماهيرية في تاريخ الدوري.

ختامًا، تبين من خلال هذا المقال تفاصيل الحضور الجماهيري في الدوري السعودي، والأندية صاحبة القاعدة الجماهيرية الأكبر، وأيضًا أبرز المواسم التي شهدت توافدًا جماهيريًا غير مسبوق. سوابق الحضور الجماهيري تبرز الشغف الكبير الذي يملكه عشاق كرة القدم في المملكة.