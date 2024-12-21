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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيلة ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الاسباني 2025 في المقال التالي
هند السوليه - الرياض - تتميز تشكيلة ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني 2025 بتوقعات لتغييرات تكتيكية بعد النجاح في تجاوز فالنسيا بصعوبة بالغة، حيث حسمت المباراة باللجوء إلى ركلات الترجيح. في هذا السياق، سنستعرض التشكيلة المرتقبة التي سيعتمد عليها المدرب كارلو أنشيلوتي في الكلاسيكو الثامن تاريخياً في البطولة، حيث سيكون التركيز على إدارة المباراة بشكل أكبر من اللاعبين المتواجدين على أرض الملعب في استاد الملك فهد بالرياض.
محتويات
غيابات ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني 2025
تلقى ريال مدريد ضربة قوية بغياب النمساوي دافيد ألابا، الذي تعرض لإصابة في ربلة الساق اليمنى، مما أثر على خيارات المدرب الإيطالي. أيضا، سيغيب الفرنسي أوريلين تشاوميني الذي تم استبعاده لنفس السبب بعد تقييم حالته بعد آخر مباراة له. في سياق التعويض، سيتاح للإسباني ماريو مارتن فرصة اللعب في هذه المباراة الهامة. ومع ذلك، تبقى جاهزية اللاعبين الآخرين على أعلى مستوياتها، مما يبعث على الأمل في تقديم أداء مميز ضد برشلونة وفق تصريحات أنشيلوتي.
تشكيلة ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني 2025
من المرجح أن يقود الإيطالي كارلو أنشيلوتي فريقه في نهائي السوبر ضد برشلونة بخطة 4-3-3، نظرًا لنجاح هذه التشكيلة في التأهل بعد تخطي نصف النهائي. يرى أنشيلوتي أن هذه الطريقة سيكون لها تأثير إيجابي في المباراة الهامة
|اسم اللاعب
|مركز اللعب
|الجنسية
|رقم القميص
|مارك تيبو كورتوا
|حارس مرمى
|بلجيكا
|1
|داني كارفاخال
|خط الدفاع
|إسبانيا
|2
|ناتشو فيرنانديز
|خط الدفاع
|إسبانيا
|6
|أنطونيو روديغر
|خط الدفاع
|ألمانيا
|22
|فيرلاند ميندي
|خط الدفاع
|فرنسا
|23
|سانتياغو فالفيردي
|خط الوسط
|الأوروغواي
|15
|توني كروس
|خط الوسط
|ألمانيا
|8
|لوكا مودريتش
|خط الوسط
|كرواتيا
|10
|رودريغو
|خط الهجوم
|الأرجنتين
|21
|كريم بنزيما
|خط الهجوم
|فرنسا
|9
|فينيسيوس جونيور
|خط الهجوم
|البرازيل
|20
أسئلة شائعة
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من هو مدرب ريال مدريد الحالي في كأس السوبر 2025
من هو مدرب ريال مدريد الحالي في كأس السوبر 2025
يعتبر كارلو أنشيلوتي، المدرب الإيطالي، هو المسؤول عن تدريب ريال مدريد حالياً، ومن الجدير بالذكر أنه أول مدرب يحصل على أربعة ألقاب دوري أبطال أوروبا مع ثلاثة أندية مختلفة.
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من هو كابتن ريال مدريد في كأس السوبر الإسباني
من هو كابتن ريال مدريد في كأس السوبر الإسباني
يترأس الفريق الفرنسي كريم بنزيما، الذي يعود من إصابة أبعدته عن المشاركة في كأس العالم 2025.
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ما هي إصابة الفرنسي أوريلين تشاوميني في ريال مدريد
تشير التقارير إلى أن تشاوميني يعاني من إصابة في ربلة الساق اليمنى، مما دفع الإدارة للاستعانة بخدمات ماريو مارتن بدلاً منه في المواجهة القادمة.
في ختام هذا المقال، وقد قُمنا باستعراض تفاصيل استعدادات ريال مدريد لنهائي السوبر الإسباني، يمكننا القول إن التغييرات في التشكيلة والغيابات المحتملة شكلت تحدياً وتكتيكياً هاماً للمدرب أنشيلوتي في مواجهة التاريخ ضد برشلونة.
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