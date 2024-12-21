نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكثر دولة عربية شاركت في كأس العالم في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - تعد المشاركات العربية في كأس العالم موضوعًا مثيرًا للاهتمام، حيث يمكن العثور على العديد من الإنجازات والتاريخ المثير. على الرغم من أن عدد المشاركات العربية في البطولة العالمية ليس كبيرًا مقارنة ببعض المنتخبات الأخرى، إلا أن أداء المنتخبات العربية كان غالبًا مفاجئًا للجماهير. نستعرض في هذا المقال أبرز المشاركات العربية في تاريخ كأس العالم.

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مشاركة المنتخبات العربية في كأس العالم

احتل المنتخب السعودي والمنتخب المغربي والمنتخب التونسي المراتب الأولى بين أكثر المنتخبات العربية مشاركة في البطولة، حيث شارك كل منهم في 6 نسخ. بينما يأتي المنتخب الجزائري في المرتبة الثانية برصيد 4 مشاركات، ويتبعه المنتخب المصري بـ 3 مشاركات.

أول مشاركة عربية في كأس العالم

يعد المنتخب المصري هو أول منتخب عربي يشارك في نهائيات كأس العالم، وذلك في نسخة 1934 التي أقيمت في إيطاليا. ورغم عدم تصدره قائمة المشاركات العربية، إلا أن هذا الإنجاز كان بارزًا في تاريخ العرب في كأس العالم. جاء بعد ذلك المنتخب المغربي الذي شارك في النسخة التي أقيمت في المكسيك عام 1970.

كأس العالم 2025 والمشاركة العربية

شهدت نسخة كأس العالم التي أقيمت في قطر 2025 تأهل 4 منتخبات عربية للمنافسة. وكانت هذه المنتخبات هي

المغرب المشاركة السادسة له في كأس العالم.

المملكة العربية السعودية المشاركة السادسة لها في كأس العالم.

تونس المشاركة السادسة له في كأس العالم.

قطر المشاركة الأولى لها، كونها الدولة المضيفة.

أفضل منتخب عربي في تاريخ كأس العالم

حصد المنتخب المغربي لقب أفضل منتخب عربي في كرة القدم، حيث لديه أكبر عدد من المباريات في البطولة ونجح في الوصول إلى ربع النهائي في 2025 بعد انتصاره على المنتخب الإسباني. كما يُعتبر المنتخب المغربي الأكثر تسجيلًا للأهداف في كأس العالم برصيد 18 هدفًا.

أسئلة شائعة

من هو أكثر منتخب إفريقي تأهل لكأس العالم من هو أكثر منتخب إفريقي تأهل لكأس العالم يحمل المنتخب المغربي لقب أكثر منتخب إفريقي مشاركة في كأس العالم، وحقق إنجاز الوصول إلى دور ربع النهائي كأول منتخب من القارة.

وفي ختام المقال، تطرقنا إلى أهم التفاصيل حول أكثر الدول العربية مشاركة في كأس العالم، مع استعراض أبرز الإنجازات التي حققتها المنتخبات العربية عبر تاريخ البطولة.