نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دعاء نهاية الاجازة وبدء العام الدراسي الجديد 2025 في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - مع بدء العام الدراسي الجديد 2025، تأتي لحظة جميلة حيث نودع أيام الإجازة ونتأمل في النعم التي منحها الله لنا. يجب علينا أن نحمد الله من أعماق قلوبنا على نعمه الكثيرة مثل الأمن والأمان واللحظات السعيدة التي عشناها مع أحبتنا. لذلك نرى ضرورة التطرق إلى دعاء نهاية الإجازة وبداية العام الدراسي الجديد.

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دعاء بدء العام الدراسي 2025 ونهاية الإجازة

دعاء بدء العام الدراسي 2025 ونهاية الإجازة

يتعاظم الدعاء في حياة الإنسان ويعتبر من أهم لحظات التوجه إلى الله تعالى. إليكم بعض الأدعية المتناسبة مع هذه الفترة الانتقالية

اللهم لك الحمد والشكر على كل نعمة أنعمت بها علينا. ندعوك أن تمنح أبنائنا عامًا دراسيًا موفقًا مليئًا بالمتعة والخير، اللهم احفظهم ويسر أمورهم.

يا معلم آدم، علم أولادنا، ويا مفهم سليمان، فهمهم، وامنح داود الحكمة، اجعلهم حكماء وأذكياء في دراستهم، إنك أنت الودود الرؤوف.

بكل امتنان نحمدك، اللهم، ونشعر بفضلك العظيم، فالحمد لك ليلاً ونهارًا، وعند كل وقت، وعند كل نعمة.

يا رب، نستودعك أحبتنا مع نهاية الإجازة، ونتمنى أن تبقى قلوبنا متصلة دون فراق أو وداع.

كلمات عن انتهاء الإجازة

كلمات عن انتهاء الإجازة

مع دخول العام الدراسي الجديد، يحين وقت التأمل في ما مررنا به. إليكم بعض العبارات التي تعبر عن مشاعرنا مع انتهاء الإجازة

اختتمنا الإجازة بحمد الله، نشكر الله على تيسير الأمور وعودة المدارس، لنبدأ فصلاً جديدًا من العمل والاجتهاد.

لا تحزن على انقضاء الإجازة، بل قدم شكرًا لله الذي منحنا لحظات جميلة وسلامة في أيامها، ونسأله المزيد).

نهاية الإجازة تعني العودة إلى الجدية والعمل، والفرصة لاستئناف مسيرتنا التعليمية والغنية بالمشاعر.

دعاء العودة من الإجازة

دعاء العودة من الإجازة

الدعاء هو سلاح المؤمن في كافة المواقف. في هذه اللحظات، هنالك أدعية تعبر عن الشكر والعرفان

اللهم، في نهاية الإجازة، استودعك الأشخاص الذين احببتهم، اجعلهم في رعايتك وحفظك.

أسألك أن يكون العام الدراسي الجديد مليئًا بالإيجابية والتفاؤل، وأن يكون عامًا من الإنجاز.

اللهم اشكر لك أننا أنهينا الإجازة بحمد ورشاد، ابعد الغم عن قلوبنا.

اجعل هذا العام عامًا يتجسد فيه التفوق والإبداع في الدراسة والصداقات الجميلة.

الحمد لله على الأيام الجميلة

الحمد لله على الأيام الجميلة

مع انتهاء الإجازة، تتجلى مشاعر الشكر والامتنان في قلوبنا

الحمد لله على أيام جميلة قضيناها، نتمنى أن نعيش المزيد.

الحمد لله على التوفيق والسلامة، فكل نعمة منه لا تقدر بثمن.

ندعو الله أن يحفظ أبناءنا ونحن نعود إلى مدارسنا بصحة وسلامة، وبروح من العزم.

شعر عن بداية العام الدراسي الجديد

شعر عن بداية العام الدراسي الجديد

وعند البدء في السنة الدراسية الجديدة، نستذكر جمال المدرسة من خلال الشعر

مدرستي بيتي الثاني

لا أنساهـا لا تنسـانـي

تستقبلنـي كـل صبـاح

فكمـا أهواها تهوانـي

فيهـا كتبـي وأساتذتـي

ولقـاءاتـي بالـخـلّان

هي مدرستي ما أعلاهـا

وأجمل ما فيها الإبداعات!

في الختام، نأمل أن يكون مقالنا عن دعاء نهاية الإجازة وبداية العام الدراسي الجديد 2025 ألهمكم وأعطاكم العزاء خلال تلك الفترة الانتقالية.