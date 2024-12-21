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هند السوليه - الرياض - تُعتبر مَرسول بَارك من أبرز الملاعب في المملكة العربية السعودية، حيث استضافت عدداً من الأحداث الرياضية الهامة، بما في ذلك اللقاء الترحيبي للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي. جاءت هذه الخطوة بعد توقيع عقد اللاعب، مما يُشير إلى تحولات كبيرة قد تشهدها كرة القدم في منطقة الشرق الأوسط. في هذا المقال، سنستعرض سعة الملعب، عدد مقاعده، موقعه، مساحته، والأسس التي أدت إلى تسميته بهذا الاسم.

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كم يتسع ملعب مرسول بارك وكم عدد مقاعده

كم يتسع ملعب مرسول بارك وكم عدد مقاعده

يتسع ملعب مرسول بارك لنحو 25 ألف متفرج، حيث يحتوي على ما يقارب نفس عدد المقاعد. تنقسم المقاعد إلى ألفين مقعد في الدرجة الأولى، و22 ألف مقعد في الدرجتين الثانية والثالثة. بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص 88 مقعداً لكبار الشخصيات، وثلاثة مقاعد للمقصورة الملكية، أما مقاعد الإعلاميين، فقد بلغت 42 مقعدًا، و76 مقعدًا لذوي الاحتياجات الخاصة. يتضمن الملعب أيضًا خمس غرف للبث الإذاعي والتلفزيوني، قاعة للمؤتمرات الصحفية، و34 بوابة لدخول الجماهير وبيع التذاكر.

سبب تسمية الملعب بمرسول بارك

سبب تسمية الملعب بمرسول بارك

تعود تسمية ملعب الجامعة بـ “مرسول بارك” إلى المناقصة التي طرحتها جامعة الملك سعود في عام 2025، حيث فازت شركة الوسائل السعودية بإدارة الملعب لمدة 10 سنوات، من 2025 إلى 2030. نتيجة لذلك، حصلت الشركة على حق إعادة تسمية الملعب بناءً على أحد منتجاتها التجارية الشهيرة.

أين يقع ملعب مرسول بارك

أين يقع ملعب مرسول بارك

يتواجد ملعب مرسول بارك في منطقة عبد الله آل الشيخ التابعة لجامعة الملك سعود، بمدينة الرياض، حيث أُطلق عليه اسم الملعب منذ افتتاحه في 7 مايو 2015. استُخدم الملعب لاستضافة عدة أحداث رياضية، بما في ذلك مباريات نادي الهلال السعودي ودوري أبطال آسيا، حيث استضاف أيضاً مباراة نهائي دوري أبطال آسيا في عام 2025.

تشير المساحة التي يحتلها الملعب إلى 7140 متر مربع، طوله 105 متر وعرضه 68 متر، وكان تكلفة إنشائه حوالي 215 مليون ريال سعودي. يمثل الملعب حالياً المكان الرئيسي لنادي النصر السعودي من عام 2025 وحتى عام 2030، فيما سبق وأن استضاف نادي الهلال بين عامي 2025 و2025.

في ختام مقالنا، استعرضنا سعة ملعب مرسول بارك، موقعه، سبب تسميته، وعدد مقاعده. يعتبر هذا الملعب محطة هامة للرياضة في السعودية.

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