نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإسماعيلي يسعى لاستعادة أحمد محسن وسط أزمة القيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مصدر من داخل نادي الإسماعيلي برغبة النادي في استعادة اللاعب السابق أحمد محسن، وذلك بعد فسخ عقده بالاتفاق بين الطرفين.

وأشار المصدر، في تصريحات صحفية، إلى أن الأزمة الحالية المتعلقة بمنع القيد تدفع النادي للتفكير في إعادة التعاقد مع محسن مرة أخرى.

يعاني الإسماعيلي من أزمة قيد بعد رحيل عدد كبير من لاعبيه في نهاية الموسم الماضي، من بينهم عمر الساعي الذي انتقل للأهلي، وعبد الرحمن مجدي لبراميدز، ومحمد هاشم ومحمد مخلوف للمصري، ومحمد فوزي لبتروجيت، وباسم مرسي لطلائع الجيش، وعصام صبحي للجونة، ومحمد دسوقي لمودرن فيوتشر.

كما رفضت المحكمة الرياضية الدولية الاستئناف المقدم من النادي لرفع عقوبة إيقاف القيد لفترتين، التي فرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب مشاكل متعلقة بالسمعة الرياضية.

وفي السياق ذاته، منح الجهاز الفني للفريق راحة للاعبين من التدريبات اليوم الجمعة.

وكان الفريق قد خاض مباراتين وديتين حتى الآن، أمام بورتو السويس وشهداء الإسماعيلية.