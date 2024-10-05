نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سموحة يفوز على كاظمة الكويتي في البطولة العربية للسلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي سموحة على نظيره كاظمة الكويتي 95/92 في الوقت الإضافي بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 84/84 في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على الصالة المغطاة باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثالثة من البطولة العربية لكرة السلة للأندية.

سموحة يفوز على كاظمة الكويتي

ويعد هذا الفوز هو الأول للفريق الأزرق في البطولة.

تقدم الفريق الكويتي في الفترات الثلاث الأولى بنتائج: 23/19، 51/38، 73/62، ثم تعادل سموحة في الفترة الرابعة 84/84 قبل أن يفوز في الوقت الإضافي 95/92.

ويلتقي فريق سموحة مع البطائح في الثانية عصر الأحد في الجولة الرابعة من البطولة العربية.