نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معتز البطاوي: سيراميكا كليوباترا رفض عرض الزمالك لضم بيكهام بسبب احتياجات الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح معتز البطاوي، المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا، بأن النادي يحتفظ بعلاقة جيدة ومحترمة مع الزمالك، مشيرًا إلى أن الزمالك أبدى اهتمامه بالتعاقد مع رمضان بيكهام، إلا أن سيراميكا كليوباترا رفضت الطلب بسبب احتياجات الفريق.

وقال البطاوي في تصريحات له خلال برنامج "الهدف" على قناة "إن تايم سبورتس": "التحقيقات ستتركز على تصريحات القندوسي وليس على اللاعب نفسه، كما طلب الأهلي من سيراميكا كليوباترا إجراء جلسة استماع مع القندوسي".

وفيما يتعلق بعدم انتقال بيكهام إلى الزمالك، أضاف: "علاقتنا مع الزمالك قائمة على الاحترام المتبادل، وقد طلبوا بيكهام، لكننا في حاجة إلى اللاعب، ولم يتم التفاوض بشأن أي أموال، وعقده معنا ساري بعد أن جددناه لمدة 3 سنوات في العام الماضي".

كما أشار إلى أن العرض الذي قدمه بيراميدز لضم صديق إيجولا كان أعلى من عرض الزمالك، ووافقنا عليه لأننا نحرص على مصلحة النادي.

واختتم حديثه بالقول: "نسعى للوصول إلى نهائي بطولة السوبر المصري، وأعلم أن المباراة ضد الأهلي ستكون صعبة كما هي لجميع الفرق في إفريقيا. كما طلبنا من الأهلي التعاقد مع كريم الدبيس، لكن النادي أكد أن كولر يحتاج اللاعب، مما جعلنا نغلق هذا الملف".