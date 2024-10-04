العالم اليوم - غارات أميركية بريطانية تستهدف الجبّانة غرب الحديدة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 4 أكتوبر 2024 11:24 مساءً - أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثيين في وقت متأخر من مساء الجمعة بوقوع ثلاث غارات أميركية- بريطانية على منطقة الجبّانة الساحلية غرب الحديدة باليمن.

ونفذ الجيش الأميركي 15 غارة جوية يوم الجمعة على أهداف مرتبطة بجماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران حيث أبلغ السكان عن انفجارات في مواقع عسكرية ومطار.

وقالت القيادة المركزية إن الأهداف مرتبطة بقدرات عسكرية هجومية للحوثيين لكنها لم تذكر تفاصيل ما إذا كان ذلك يشمل صواريخ أو طائرات مسيرة أو أنظمة رادار.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة ذكر سكان ووسائل إعلام تابعة للحوثي أن غارات جوية استهدفت عدة أجزاء من اليمن، منها العاصمة صنعاء ومطار الحديدة.

ووفق وسائل الإعلام الموالية للحوثيين فإن الغارات استهدفت أيضا جنوب مدينة ذمار وجنوب شرق محافظة البيضاء.

وحسبما ذكرت "رويترز" فق قال سكان إن الهجوم على محافظة البيضاء استهدف عدة مواقع عسكرية للحوثيين.