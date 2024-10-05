نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باريس سان جيرمان يصدم صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، إن نادي باريس سان جيرمان يستهدف التعاقد مع المصري الدولي محمد صلاح نجم ليفربول، وذلك حال رحيله عن “الريدز” في صيف العام المقبل.

ينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في 30 يونيو 2025، وبحسب ما قاله اللاعب في تصريحات سابقة فإن النادي الإنجليزي لم يفتح محادثات التجديد معه.

باريس سان جيرمان يفضل لياو على صلاح

ويمكن أن يدخل صلاح في محادثات مع أي نادٍ بدايةً من يناير المقبل، عندما يصبح في الفترة الحرة التي تتيح له التفاوض دون العودة لإدارة ناديه.

ووفقًا لموقع “TEAMtalk” الإنجليزي فإن باريس سان جيرمان يرغب في التعاقد مع جناح جديد بالصيف المقبل ويراقب وضع صلاح.

وأشار الموقع الإنجليزي إلى إن الأولوية لدى باريس سان جيرمان لضم لاعب أصغر من صلاح البالغ من العمر 32 عامًا، على عكس التقارير التي تزعم أن النادي الباريسي قد يعرض على نجم ليفربول عقدًا لمدة ثلاث سنوات.

وذكر المصدر ذاته إن هناك اهتمام بضم البرتغالي رافائيل لياو من ميلان في الصيف المقبل ولكن إدارة النادي الباريس ترى أن ثمنه سيكون باهظًا.

ووفقًا لمصادر داخل ليفربول فإن الدوري السعودي هو الوجهة الأقرب لمحمد صلاح عندما يغادر ملعب “آنفيلد” مرجحين عدم انتقاله إلى فريق أوروبي آخر.

ولفتت المصادر إلى إن صلاح كان في محادثات مع المفاوضين السعوديين وهم على استعداد لمنحه عقدًا مشابهًا لما يكسبه البرتغالي كريستيانو رونالدو مع النصر.