نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أشرف غريب يكشف عن واقعة طريفة لوردة وبليغ حمدي بسبب أغنية "أنا على الربابة بغني" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الناقد والمؤرخ الفني أشرف غريب، تفاصيل تسجيل أغنية "وأنا على الربابة بغنى" للمطربة وردة والموسيقار بليغ حمدي، في عام 1973، احتفالا بنصر أكتوبر المجيد.

وقال "غريب"، في لقاء مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "الإذاعة رفضت دخول وردة وبليغ حمدي لأسباب أمنية، فهددا باللجوء إلى الشرطة وتحرير محضر، وهذا يعبر عن حماسهما وروحهما الوطنية، لكن لم يحدث أن دخلا بقوة البوليس أو أبلغا الشرطة".

وتابع الناقد والمؤرخ الفني: "دخل بليغ ووردة مبنى الإذاعة وسجلا الأغنية، بعدما كان بليغ وعبد الرحيم منصور كتبوا لعبد الحليم حافظ أغنية يا مصر يلا بلادي، وكان العندليب مقيما في الإذاعة في هذا الوقت، بسبب ارتباطه بمسلسل مذاع على إذاعة الكويت في شهر رمضان، لكنه كان يجلس على السلالم مع المطربين والفنانين والمؤلفين".

