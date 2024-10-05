نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تكريم سهر الصايغ عن فيلمها "لعل الله يراني" ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كُرمت منذ قليل الفنانة سهر الصايغ ضمن فعاليات الدورة 40 من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لأفلام البحر المتوسط، والتي تحمل اسم النجمة الاستعراضية “نيللي”، بأحد الفنادق الكبرى بالإسكندرية.

وشاركت سهر بفيلم “لعل الله يراني” والتي تدور أحداثه حول دينا التي تعتقد أنها مجرد رقم في الحياة، وتشعر دائمًا بأنها لا قيمة لها ولا أحد يهتم بها، ودفعتها الضغوط النفسية الشديدة التي كانت تعاني منها إلى الاتجاه للتخلص من الحياة، وقبلها نشرت آخر كلماتها عبر حسابها الشخصي على «فيسبوك»، إذ كتبت: “أحببت الجميع، ولم يحبني أحد، لذلك حان وقت الرحيل، لعل الله يراني!”، لكن فجأة تغيرت حياتها لحظة نشر تلك الكلمات.

وتُشارك في البطولة الفنانة نانسي نبيل، والفيلم من تأليف جوزيف فوزي، ومدير التصوير كوتا طلعت، ومدير الإنتاج رشا رمزي، والمنتج الفني رفيق چورچ، وديكور مينا ميلاد، ومونتاج بيشوي إيميل، وموسيقى روماني ميشيل.

ويقام غدًا حفل ختام الدورة 40 من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لأفلام البحر المتوسط، والتي تحمل اسم النجمة الاستعراضية “نيللي”،و من المقرر تكريم الفنانة منة شلبي، حيث كان من المقرر تكريمها خلال حفل الافتتاح، ولكنها اعتذرت بسبب ظروف طارئة عن الحضور لتواجدها في ألمانيا لتصوير فيلم جديد.

وسيشهد الحفل عرضًا فنيًا بعنوان "عايشين"، من فكرة وإخراج محمد مرسي، وتصوير استعراضات محمد ميزو، والمادة الفيلمية والجرافيك لمحمد المئموني، والمخرج المنفذ مهند مخاطر، وفرقة محمد ميزو الاستعراضية، وإضاءة تامر صبري، وصوت محمد أمين. ويقوم العرض على فكرة الأفلام الرومانسية.

و يشهد الحفل توزيع الجوائز، بحضور الأمير أباظة رئيس المهرجان، المخرج محمد عبدالعزيز، المخرج عمر عبدالعزيز، خالد سرحان، كمال أبوريا، رانيا محمود ياسين، محمد رياض، سهر الصايغ، سامح حسين.

نبذة عن مهرجان الإسكندرية السينمائي

يذكر أن مهرجان الإسكندرية في دورته الـ 40 والتي تحمل اسم النجمة “نيللي”، يقام تحت رعاية معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في إفريقيا وآسيا وأوروبا، ومن المقرر أن يقام في الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر.