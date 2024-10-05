نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري السعودي قبل إنطلاق مباريات السبت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم «دوت الخليج الرياضي»، ترتيب هدافي الدوري السعودي قبل انطلاق مبارايات اليوم السبت، والتي تشهد مواجهات قوية.

تشهد مبارايات اليوم في دوري روشن السعودي، كلاسيكو مرتقب من جانب الجماهير يجمع بين الهلال وأهلي جدة في قمة مباريات الجولة.

ويستضيف فريق النصر نظيره فريق العروبة، في مباراة ينتظرها عشاق كرة القدم السعودية حول العالم، بسبب شعبية الفريق الكبيرة.

يتصدر الصربي ألكسندر ميتروفيتش، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، قائمة هدافي دوري روشن السعودي، حيث ينافسه كل من بنزيما وعوار، لاعبي الاتحاد.

ترتيب هدافي دوري روشن

1- ميتروفيتش 7 أهداف

2- كريم بنزيما 6 أهداف

3- حسام عوار 5 أهداف

4- كريستيانو رونالدو 4 أهداف

5- ساكالا ثلاث أهداف

6- تافاريس 3 أهداف

7- تاليسكا 3 أهداف

8- موسى ديمبيلي ثلاث أهداف

9- كويادو 3 أهداف

10- نكودو هدفين

مباريات اليوم في الدوري السعودي

النصر × العروبة - 18:15 بتوقيت السعودية - SSC EXTRA 1 HD

الأهلي × الهلال - 21:00 بتوقيت السعودية - SSC1 HD