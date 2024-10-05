نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الهلال ضد الأهلي في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مع نظيره نادي الأهلي مساء اليوم السبت الموافق الخامس من شهر أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري السعودي.

ويستضيف ملعب الملك عبد الله الرياضية مواجهة اليوم بين الهلال والأهلي من لقاءات بطولة دوري روشن السعودي لهذه النسخة.

موعد مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي

وتنطلق صافرة بداية مباراة الهلال والأهلي اليوم في الدوري السعودي عند تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والعاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل الهلال المتوقع ضد الأهلي اليوم

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: جواو كانسيلو - علي البليهي - كاليدو كوليبالي - رينان لودي.

خط الوسط: روبن نيفيز - سيرجي سافيتش - ماركوس ليوناردو.

خط الهجوم: مالكوم - ألكسندر ميتروفيتش - سالم الدوسري.

الجدير بالذكر أن الهلال يتصدر ترتيب الدوري السعودي 2024/25، برصيد 15 نقطة، بينما بتواجد نادي الأهلي في المركز الثامن برصيد 7 نقاط.