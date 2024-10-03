انت الأن تتابع خبر من غير جري ولا رجيم … عشبة بسيطة يمكنها أن تقضي على دهون البطن في أيام معدوده والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في مفاجأة لكل من يريد نسف دهون الكرش والبطن ، توجد كشفت دراسة طبية حديثة، عن مجموعة صغيرة من الأطعمة من شأنها أن تساعد في القضاء على دهون البطن نهائيا في ايام معدودة ومفعولها سحري.

ويرجع هذا الحديث الي صحيفة “ديلي إكسبريس البريطانية” المعروفه ، حيث قد أكدت الدراسة أنه من المهم تناول العناصر الرئيسية التي تنتمي إلى مجموعات الطعام التي تساعد في القضاء على دهون البطن الضارة والتخلص من الكرش والترهلات.

ويجب أن تعرف جيدًا أن تراكم دهون البطن يتم بالقرب من الأعضاء الحيوية ، مثل الكبد والأمعاء تظهر أمراض مثل: ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول في الدم، وهي تعتبر مقدمات لأمراض القلب.

هذا وبالتالي يمكن أن يكون التهديد الذي تشكله دهون البطن هو إنها من الممكن جدا أن تكون الفارق الكبير بين الحياة والموت ، تظهر العديد من الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون المزيد من البروتين، لا يملكون دهون البطن.

هذا ويساعد تناول وجبة البيض في القضاء على دهون البطن، حيث تستمد فوائد حرق الدهون الأساسية محتواها العالي من البروتين الموجود في البيض ، وهو من المواد القوية جدا لحرق الدهون.

هذا وبالإضافة إلى تناول البيض، يجب أيضًا تناول مصدرًا اخر للبروتين مثل : اللحوم، الأسماك، الألبان، البقوليات، بروتين مصل اللبن ، ويحتاج أيضا الجسم إلى تقليل الكربوهيدرات إلى جانب ممارسة بعض التمارين الرياضية، من أجل زيادة الحرق في الجسم.

ومن الاعشاب التي تفتك بالدهون أيضا حيث قد اظهرت بعض الأبحاث أن الزنجبيل قادر على تقليل دهون البطن الخطيرة ، وقد وجدت الدراسة التي نُشرت في المجلة الدولية للبحوث البيئية والصحة العامة، أن مسحوق الزنجبيل كان قادرا على تقليل الدهون الحشوية.