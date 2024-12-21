انت الأن تتابع خبر أنغام تقدم النشيد الوطني المصري بتوزيع جديد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة المصرية أنغام على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو من النسخة الجديدة للنشيد الوطني الخاص بجمهورية مصر العربية الذي يحمل عنوان "بلادي بلادي".

وتضمن العمل توزيع جديد للنشيد الوطني، ويظهر الفيديو العديد من المواطنين المصريين من مختلف المحافظات المصرية، وعلقت أنغام: وجاء ما أوردته بالتفصيل:"تشرفت بغناء هذه النسخة الجديدة من النشيد الوطني لبلدي جمهورية مصر العربية، شكر خاص لكل القائمين على العمل، قيادة أوركسترا وتوزيع وتريات المايسترو هاني فرحات، توزيع حسن الشافعي، إخراج مازن المتجول، وشكر خاص لمحمد السعدي".