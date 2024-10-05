سفيرة جمهورية مصر العربية في زيمبابوي تستقبل وفد شركة المقاولون العرب

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 5 أكتوبر 2024 06:31 صباحاً - استقبلت السفيرة سلوى الموافي، سفيرة جمهورية مصر العربية في زيمبابوي، وفد شركة المقاولون العرب المصرية برئاسة السيد المهندس/ أحمد العصار رئيس مجلس إدارة الشركة في زيارة للعاصمة هراري، بغرض استكشاف آفاق التعاون المشترك مع زيمبابوي في مجالات البناء والتشييد والتنمية.

وقد قامت السفارة بترتيب العديد من اللقاءات مع مختلف الوزارات والجهات المعنية في زيمبابوي في مجالات البنية التحتية والمواصلات والإسكان، وفي مقدمتهم وزير المواصلات الزيمبابوي الذي رحب بالشركة المصرية الكبيرة في زيارتها الأولى لبلاده.

وأكدت السفيرة سلوى الموافي على عمق العلاقة التاريخية بين مصر وزيمبابوي، واستعداد الشركات المصرية للمساهمة بفعالية في تحقيق أهداف التنمية المنشودة في دولة زيمبابوي. كما أكد رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب على اهتمام الشركة بالتوسع في مختلف الدول الأفريقية، تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، وفي إطار مبادئ الشركة القائمة على دعم جهود الأشقاء الأفارقة لتحقيق التنمية والتقدم.