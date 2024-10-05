ترامب: على إسرائيل ضرب المنشآت النووية الإيرانية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 5 أكتوبر 2024 07:32 صباحاً - قال دونالد ترامب، المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية، أمس الجمعة، إنه يجب على إسرائيل أن تضرب المواقع النووية الإيرانية؛ ردًا على إطلاق إيران للصواريخ الباليستية تجاه إسرائيل.

وأضاف "ترامب"، في تصريحات خلال فعالية بولاية نورث كارولينا، أنه لا يتفق مع الرئيس جو بايدن الذي نصح إسرائيل بـ"اتخاذ رد متناسب وعدم ضرب المواقع النووية"، بحسب وكالة "رويترز".

يُذكر أن بايدن يأمل أن تتبنى إسرائيل نهجًا مدروسًا، يمكنه الحفاظ على حقها في الرد مع تجنب العمل الذي قد يؤدي إلى المزيد من الانتقام ودفع المنطقة إلى حرب شاملة.

وفى وقتٍ سابقٍ، قال المرشح الجمهوري والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن الحرب بين إيران وإسرائيل كان بالإمكان تجنبها بشكل كامل.

وأضاف ترامب: "ما كان ينبغي أن تحدث هذه الحرب ولو كنت رئيسًا لما اندلعت".