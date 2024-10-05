نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: إطلاق أكثر من 180 صاروخا من لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن أكثر من 180 صاروخًا قد تم إطلاقها من لبنان، كان من بينها 70 صاروخًا أُطلقت خلال الساعتين الأخيرتين.

وأكد أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية نجحت في اعتراض العديد منها، بينما سقطت الصواريخ المتبقية في مناطق خالية.

لبنان تطلق أكثر من 70 صاروخ على إسرائيل

لبنان تطلق أكثر من 70 صاروخ على إسرائيل

وأوضح الجيش في بيان، نقلته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، أن الدفاع الجوي الإسرائيلي تمكن أيضًا من إسقاط طائرتين مسيرتين اخترقتا المجال الجوي الإسرائيلي من لبنان.

وأفاد البيان أن الطائرات الحربية والمسيرات الإسرائيلية شنت، أمس الخميس، هجمات على عشرات المواقع التابعة لـ«حزب الله» في لبنان.

وكانت الأهداف في العاصمة بيروت تتضمن مخازن أسلحة وغرف قيادة ومواقع استخبارات، إلى جانب معدات للمراقبة وبنى تحتية أخرى.

كما أشار البيان إلى استهداف "عشرات من مخازن الأسلحة التابعة لحزب الله ومواقع إطلاق الصواريخ والمقاتلين" في جنوب لبنان.

الجيش الإسرائيلي يكثف هجماته على حزب الله اللبناني

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول، كثف الجيش الإسرائيلي هجماته على «حزب الله» بهدف تمكين عودة سكان شمال إسرائيل الذين نزحوا جراء تبادل القصف عبر الحدود مع لبنان، إلى منازلهم.

وشملت الضربات الجوية مقتل العديد من كبار قادة الحزب، بما في ذلك الأمين العام حسن نصر الله الذي قتل في غارة على مقر سري في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت.

وفي إطار التحضيرات العسكرية، نشر الجيش الإسرائيلي ألوية مدرعة وعددًا كبيرًا من الجنود على طول الحدود الجنوبية للبنان، وخلال العمليات، وقعت اشتباكات مباشرة بين عناصر «حزب الله» والجنود الإسرائيليين خلال محاولات تسلل واستطلاع من قبل القوات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية.