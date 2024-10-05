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الجيزة تزيل ٣١ كشك مقامة بالمخالفة بالطريق العام بمنطقة جمال عبد الناصر بالمنيب

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أحمد جودة - القاهرة - تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود حملات حي جنوب الجيزة في إزالة الإشغالات والتعديات من الطريق العام وتيسير الحركة المرورية. 

حيث شن حي جنوب اكبرحملات تحقيق الانضباط بمنطقة جمال عبد الناصر بنطاق قطاع المنيب اسفرت عن إزالة ٣١ كشك مخالفة مقامة بالطريق العام تعيق حركة المارة والمركبات وتعكس مظهر غير حضاري. 
كما شملت الحملات رفع ٣٣٠ حالة زشغال وبروزات متنوعه ما بين اوتاد حديدية متعدية على الطريق العام واستاندات معروضات بنهر الطريق وترابيزات وكراسي وإشغالات لمقاهي ومحال تعيق حركة المواطنين وذلك بمتابعة من الدكتور أشرف تامر رئيس حي جنوب وقد تم التحفظ على الإشغالات بمخازن الحي واتخاذ الإجراءات القانونية. 
وكلف محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة شن حملات تحقيق الانضباط بالشارع وعدم السماح بأي تعدي على الطريق العام لتسهيل حركة المواطنين.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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