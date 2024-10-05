نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت حول العالم والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
ينتظر عشاق ومحبي كرة القدم علي أحرّ من الجَمر مباريات يوم السبت الموافق 4 أكتوبر 2024، وتْقام العديد من المواجهات الهامة والقوية في مختلف المسابقات، وتحديدا في الدوريات الخمسة الكبري.
ويقدم "دوت الخليج الرياضي" لمتابعيه مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 4 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة.
مباريات الدوري الإنجليزي السبت الموافق 4 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة
* ليفربول وكريستال بالاس - الساعة الثانية والنصف ظهرًا - bein sports 1
* أرسنال وساوثهامبتون - الساعة الخامسة مساءً - bein sports 2
* برينتفورد وولفرهامبتون - الساعة الخامسة مساءً - bein sports extra 1
* ليستر سيتي وبورنموث - الساعة الخامسة مساءً - bein sports extra 3
* مانشستر سيتي وفولهام - الساعة الخامسة مساءً - bein sports 1
* وست هام يونايتد وإيبوسيتش تاون - الساعة الخامسة مساءً - bein sports extra 2
* نيوكاسل وإيفرتون - الساعة السابعة والنصف مساءً - bein sports 1
مباريات الدوري الإسباني السبت الموافق 4 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة
* إسبانيول وريال مايوركا - الساعة الثالثة عصرًا - bein sports 3
* خيتافي وأوساسونا - الساعة الخامسة والربع مساءً - bein sports 3
* لاس بالماس وسيلتا فيجو -الساعة السابعة والنصف مساءً - bein sports 2
* بلد الوليد ورايو فابيكانو - الساعة السابعة والنصف مساءً - bein sports 3
* ريال مدريد وفياريال - الساعة العاشرة مساءً - bein sports 1
مباريات الدوري الألماني السبت الموافق 4 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة
* فيردربريمن وفرابيوج - الساعة الرابعة والنصف عصرًا - تطبيق ToD
* يونيون برلين وبوروسيا دورتموند - الساعة الرابعة والنصف عصرًا - bein sports 8
* بوخوم وفولفسبورج - الساعة الرابعة والنصف عصرًا - تطبيق ToD
* باير ليفركوزن وهولشتاين كيل - الساعة الرابعة والنصف - bein sports 5
* سانت باولي وماينز - الساعة السابعة والنصف مساءً - تطبيق ToD
مباريات الدوري الفرنسي السبت الموافق 4 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة
* سانت إيتيان وأوسير - الساعة السادسة مساءً - bein sports 4
* ليل وتولوز - الساعة الثامنة مساءً - bein sports 8
* ستاد رين وموناكو - الساعة العاشرة مساءً - bein sports 4
مباريات الدوري الإيطالي السبت الموافق 4 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة
ومن المقرر أن تبث شبكة قنوات أبوظبي الرياضية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط المواجهات التالية.
* أودينيزي وليتشي - الساعة الرابعة عصرًا
* أتالانتا وجنوي - الساعة السابعة مساءً
* تورنتو وإنتر ميلان - الساعة العاشرة إلا ربع مساءً
مباريات الدوري السعودي السبت الموافق 4 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة
من المقرر أن تُنقل مباريات اليوم على قنوات SSC التي أصبحت الناقل الحصري لدوري روشن السعودي، ويمكن متابعة المواجهات علي تطبيق TOD.
* النصر والعروبة - الساعة السادسة والربع مساءً
* التعاون والفتح - الساعة السادسة والنصف مساءً
* الأهلي والهلال - الساعة التاسعة مساءً.