نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت حول العالم والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ينتظر عشاق ومحبي كرة القدم علي أحرّ من الجَمر مباريات يوم السبت الموافق 4 أكتوبر 2024، وتْقام العديد من المواجهات الهامة والقوية في مختلف المسابقات، وتحديدا في الدوريات الخمسة الكبري.

ويقدم "دوت الخليج الرياضي" لمتابعيه مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 4 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة.

مباريات الدوري الإنجليزي السبت الموافق 4 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة

* ليفربول وكريستال بالاس - الساعة الثانية والنصف ظهرًا - bein sports 1

* أرسنال وساوثهامبتون - الساعة الخامسة مساءً - bein sports 2

* برينتفورد وولفرهامبتون - الساعة الخامسة مساءً - bein sports extra 1

* ليستر سيتي وبورنموث - الساعة الخامسة مساءً - bein sports extra 3

* مانشستر سيتي وفولهام - الساعة الخامسة مساءً - bein sports 1

* وست هام يونايتد وإيبوسيتش تاون - الساعة الخامسة مساءً - bein sports extra 2

* نيوكاسل وإيفرتون - الساعة السابعة والنصف مساءً - bein sports 1

مباريات الدوري الإسباني السبت الموافق 4 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة

* إسبانيول وريال مايوركا - الساعة الثالثة عصرًا - bein sports 3

* خيتافي وأوساسونا - الساعة الخامسة والربع مساءً - bein sports 3

* لاس بالماس وسيلتا فيجو -الساعة السابعة والنصف مساءً - bein sports 2

* بلد الوليد ورايو فابيكانو - الساعة السابعة والنصف مساءً - bein sports 3

* ريال مدريد وفياريال - الساعة العاشرة مساءً - bein sports 1

مباريات الدوري الألماني السبت الموافق 4 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة

* فيردربريمن وفرابيوج - الساعة الرابعة والنصف عصرًا - تطبيق ToD

* يونيون برلين وبوروسيا دورتموند - الساعة الرابعة والنصف عصرًا - bein sports 8

* بوخوم وفولفسبورج - الساعة الرابعة والنصف عصرًا - تطبيق ToD

* باير ليفركوزن وهولشتاين كيل - الساعة الرابعة والنصف - bein sports 5

* سانت باولي وماينز - الساعة السابعة والنصف مساءً - تطبيق ToD

مباريات الدوري الفرنسي السبت الموافق 4 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة

* سانت إيتيان وأوسير - الساعة السادسة مساءً - bein sports 4

* ليل وتولوز - الساعة الثامنة مساءً - bein sports 8

* ستاد رين وموناكو - الساعة العاشرة مساءً - bein sports 4

مباريات الدوري الإيطالي السبت الموافق 4 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تبث شبكة قنوات أبوظبي الرياضية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط المواجهات التالية.

* أودينيزي وليتشي - الساعة الرابعة عصرًا

* أتالانتا وجنوي - الساعة السابعة مساءً

* تورنتو وإنتر ميلان - الساعة العاشرة إلا ربع مساءً

مباريات الدوري السعودي السبت الموافق 4 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة

من المقرر أن تُنقل مباريات اليوم على قنوات SSC التي أصبحت الناقل الحصري لدوري روشن السعودي، ويمكن متابعة المواجهات علي تطبيق TOD.

* النصر والعروبة - الساعة السادسة والربع مساءً

* التعاون والفتح - الساعة السادسة والنصف مساءً

* الأهلي والهلال - الساعة التاسعة مساءً.