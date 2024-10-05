الكويت تكشف حقيقة إعلان طوارئ صحية بالبلاد

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 5 أكتوبر 2024 06:31 صباحاً - علقت وزارة الصحة الكويتية على ما يتم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن رسالة منشورة حول خطة للطوارئ وما يتبعها من تعميمات وإجراءات صحية تتخذ حيال ذلك.

وأكدت الوزارة، في بيان الجمعة، عدم صحة هذه المنشورات، وأنها لم تصدر عن الجهات الرسمية في الوزارة.

وشددت وزارة الصحة الكويتية على "اتخاذها كل الإجراءات القانونية الرادعة بحق من ينشر تلك الشائعات ويعمل على ترويج المعلومات المضللة، حرصا منها على صحة الفرد وسلامة المجتمع وسعيا نحو بيئة معلوماتية آمنة ومستقرة"، بحسب البيان.

وفي وقت سابق، أكد مصدر صحي كويتي أن منظومة الصحة الوقائية في البلاد على قدر كبير من الكفاءة والخبرة وقادرة على مواجهة المستجدات الوبائية، وذلك على خلفية تفشي مرض "جدري القردة" وظهور سلالات جديدة في دول عدة.

وأشار إلى أن كل الإجراءات الوقائية موجودة ومستمرة في المطار وبقية المنافذ، لرصد أية حالة مصابة بالمرض، منوها بأنه لا تغيير في تعليمات السفر بمطار الكويت والوضع طبيعي ولا يدعو للقلق حاليا.

فيما أكدت وزارة الصحة الكويتية أنها "تتابع عن كثب تطورات تفشي مرض "جدري القردة"، وتنسق بشكل مستمر مع الشركاء الدوليين في المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومنظمة الصحة العالمية لمراقبة الوضع والتأهب والاستعداد، وفقا للمستجدات الوبائية"