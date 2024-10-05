وزارة التعليم: امتحان الشهر يعقد فى فترة دراسية واحدة وبإشراف المعلم

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 5 أكتوبر 2024 08:30 صباحاً - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه يخصص لعقد تقييمات أو اختبارات الشهر لصفوف النقل فترة دراسية واحدة، ويتم ذلك تحت ملاحظة المعلم وخلال الأسبوع الأخير من الشهر.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت الموضوعات والدروس المخصصة للقراءة والاطلاع في منهج مادة المهارات المهنية للمرحلة الابتدائية للصفوف الرابع - الخامس - السادس وذلك للفصليين الدراسيين.

الصف الرابع الإبتدائي، الفصل الدراسي الأولي: الأدوار والمسئوليات في الأسرة ورعاية نباتات الزينة و شخصيات مصرية مؤثرة: الدكتور المهندس هاني عازر والمهن الفندقية والسياحية ومنتجات جديدة من إعادة التدوير والمستكشف النشطة البنجول سيداغات.

- الفصل الدراسي الثاني: المحافظة على سلامة الطعام والسلامة في المطبخ وشخصيات مصرية مؤثرة حسن فتحي وتصميم الحدائق وأنواع النباتات وتصميم علامات تجارية وشخصيات مصرية مؤثرة: مجدى يعقوب.

الصف الخامس الابتدائي، الفصل الدراسي الأول: دعم المدرسة للتلاميذ والمجتمع والعمل في قطاع السياحة وشخصيات مصرية مؤثرة ( الدكتور فاروق الباز)ط والمستكشف النشط البروفيسور بريان يوما وشخصيات مصرية مؤثرة ( الدكتور مصطفى السيد )ط والمستكشف النشط ( كم رئيس).

الفصل الدراسي الثاني: المقصف المدرسي وجولة داخل مصنع شراب الفاكهة وشخصيات مصرية مؤثرة ( الدكتور محمد أحمد غنيم والمستكشف النشط السيدة لويز ايمانو و شخصيات مصرية مؤثرة ( الدكتور نجيب محفوظ والمستكشف النشط ( توتيلو مودومبا).

- الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول: الأدوار الفنية في المجتمع وشخصيات مصرية مؤثرة ( سميحة أيوب و المستكشف النشط الدكتور أكاش أحامد وشخصيات مصرية مؤثرة ( محمود العربي ) و المستكشف النشط ( السيد سانتياغو (سعيد).

الفصل الدراسي الثانى، شخصيات مصرية مؤثرة ( السيدة صفية زغلول و المستكشف النشط السيدة روزم مورتون)

شخصيات مصرية مؤثرة ( الدكتور أحمد مستجير) والمستكشف النشط ( السيدة ريبيكا هوى).