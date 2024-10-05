انت الأن تتابع خبر غارة إسرائيلية بمحيط المريجة وحزب الله يستهدف الجليل برشقة صاروخية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شنت القوات الإسرائيلية صباح اليوم السبت، غارات جوية استهدفت مناطق عدة في الضاحية الجنوبية لبيروت، غداة ليلة عنيفة من الغارات شنت خلالها المقاتلات الحربية 12 غارة على الأقل.



وأفادت مصادر، أن غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في منطقة التحويطة بمحيط منطقة المريجة بالضاحية الجنوبية لبيروت.



كما جرى استهداف مبان في محيط مجمع "سيد الشهداء" في منطقة الرويس في الضاحية الجنوبية لبيروت.

من جهة أخرى، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن إطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه أهداف إسرائيلية في الجليل.

ودوت صفارات الإنذار في محيط منطقة العفولة ووادي يزرعيل ومنطقة يكنعام شمال إسرائيل.

ونقل موقع "واينت" عن الجيش الإسرائيلي أنه رصد نحو 5 صواريخ عبرت من لبنان وتم اعتراض بعضها، فيما انفجرت البقية في مناطق مفتوحة.

وكان حزب الله أصدر قرابة الساعة الثالثة فجر اليوم السبت، بيانات، أشار فيها إلى أنه "لدى محاولة قوة مشاة إسرائيلية معادية التقدم باتجاه محيط البلدية في بلدة العديسة عند الساعة 11:00 من مساء يوم الجمعة 4-10-2024، اشتبك معها مجاهدو المقاومة الإسلامية مما أدى إلى حصول انفجار ضخم في القوة المتقدمة وأجبرت على التراجع وأوقعت في صفوفهم قتلى وجرحى".

ولفت حزب الله إلى أن "جنود العدو الإسرائيلي أعادوا محاولة التقدم باتجاه محيط البلدية في بلدة العديسة عند الساعة 01:50 فجر السبت، فتصدى مجاهدو المقاومة الإسلامية لمحاولة التقدم والاشتباكات مستمرة".

وأضاف حزب الله أنه استهدف فجر السبت تجمعات لجنود الجيش الإسرائيلي في كفريوفال وكفرجلعادي وخلة عبير في يارون بصليات صاروخية.

وتشن القوات الإسرائيلية غارات جوية على جنوب وشرق لبنان، والضاحية الجنوبية لبيروت، وهي مناطق تعد معاقل لحزب الله منذ أكثر من أسبوع وكانت قد أعلنت قبل أيام بدء عملية برية في الأراضي اللبنانية، من دون أن يعلن حتى اللحظة عن أي تقدم ميداني.