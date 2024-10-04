انت الأن تتابع خبر الوليد بن طلال يعلن موعد انتهاء برج جدة: تفاصيل جديدة في فيديو حصري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الأمير الوليد بن طلال اليوم، الأربعاء، عن تطورات جديدة تخص مشروع برج جدة، الذي ينتظر أن يصبح الأطول في العالم. بعد فترة من التوقف، يأتي هذا الإعلان ليجدد الأمل في استكمال أحد أبرز المشاريع المعمارية في المملكة. وفي تصريحات صحفية، كشف الوليد بن طلال عن الجدول الزمني لاستئناف الأعمال، مشيرًا إلى أن العمل سيبدأ فورًا على أن يُنجز المشروع خلال ثلاث سنوات ونصف.

كشف الأمير الوليد بن طلال اليوم، الأربعاء، عن موعد الانتهاء من برج جدة، الذي يعد الأطول في العالم. وأكد في تصريحاته الصحفية أن استكمال الأعمال في البرج سيبدأ فورًا، متوقعا أن ينتهي المشروع خلال ثلاث سنوات ونصف.

عند سؤاله عن الشركات التي ستشارك في استكمال البناء بجانب مجموعة بن لادن، أشار الوليد بن طلال إلى أن مجموعة بن لادن حاليا متواجدة في المشروع، وأن هناك عددًا من المقاولين الآخرين الذين سيشاركون في العملية.

في هذا السياق، وقعت شركة جدة الاقتصادية اتفاقية مع مجموعة بن لادن لاستكمال الأعمال الإنشائية للبرج، وذلك بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 7.2 مليار ريال، مع فترة تنفيذ تمتد إلى 42 شهرًا.

يجدر بالذكر أن برج جدة، الذي يبلغ ارتفاعه 1000 متر، يعتبر الأطول في العالم، حيث تم الانتهاء من بناء 63 طابقًا من أصل 157 طابقًا مخطط لها. كما يمتد البرج على مساحة 1.3 مليون متر مربع، وتم الانتهاء من أعمال البنية التحتية للمرحلة الأولى، بما في ذلك خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي وتصريف السيول، إضافة إلى توفير الإنترنت عالي السرعة.