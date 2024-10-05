وزير البترول يشارك في القمة التاسعة عشر للفرانكوفونية بالعاصمة الفرنسية باريس

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 5 أكتوبر 2024 11:28 صباحاً - توجه الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنيرجيز بالتهنئة للمهندس كريم بدوي على توليه منصب وزير البترول والثروة المعدنية. وشهد اللقاء استعراض موقف تقدم الأعمال و الفرص المتاحة للإستثمار في قطاع البترول ، وخطط الشركة الاستثمارية خلال الفترة المقبلة في مصر في البحث والتنقيب وإنتاج الغاز الطبيعي ، وسبل تحسين وزيادة معدلات الإنتاج من الغاز بمنطقة تنمية باشروش بالبحر المتوسط التي تشارك فيها توتال انرجيز ، كما استعرض اللقاء استثمارات الشركة فى مجال تصنيع وتسويق الزيوت المعدنية في السوق المصرية من خلال مصنع إنتاج الزيوت بالاسكندرية . وكذلك موقف مساهمة شركة توتال إنيرجيز في محطة إسالة الغاز الطبيعي بإدكو .

ومن جانبه أشاد الرئيس التنفيذي لشركة توتال إينرجيز بالشراكة الاستراتيجية مع قطاع البترول المصري مؤكداً أن أنشطتها في مجال الطاقة في مصر قابلة للتوسع في ضوء الفرص الاستثمارية الواعدة وما تتمتع به من بنية تحتية متميزة، كما تطرق إلى الشراكة التي عقدتها توتال إنيرجيز مؤخراً مع أدنوك الإماراتية فى مصر بهدف التوسع فى إنتاج وتوزيع وتصدير زيوت التشحيم والمنتجات البترولية فى مصر والقارة الأفريقية، كما أعرب عن اهتمام الشركة بمنطقة البحر المتوسط والدخول في مناطق استكشافية جديدة ، واهتمامها بفرص دعم نشاط تسويق وتموين وقود الطائرات.

ومن جانبه اشار الوزير خلال اللقاء الي جهود تحفيز الاستثمار في قطاع البترول وتوفير بيئة مواتية لضخ المزيد من الاستثمارات من جانب الشركات العالمية ، مؤكدا أن القطاع مهتم بتعميق الشراكة مع الشركات العالمية و التحفيز علي الإسراع بوتيرة ضخ الاستثمار تحقيقاً لصالح الجانبين ، كما ناقش سبل الاستفادة من الفرص الجديدة المتاحة في مجال البحث عن الغاز الطبيعي في ضوء المزايدة العالمية الجديدة لعام 2024 التي أعلنت عنها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام في 12 قطاعاً بالبحر المتوسط ودلتا النيل. إلى جانب مجموعة الفرص الاستثمارية في مجالات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول بالمناطق المفتوحة عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج EUG.

كما أشار الوزير إلى حزمة الحوافز الجديدة التي تم إطلاقها مؤخراً بهدف تشجيع شركاء الاستثمار على زيادة البحث والاستكشاف والانتاج في إطار جهود تحسين مناخ الاستثمار في مجال البترول والغاز.