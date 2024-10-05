انت الأن تتابع خبر ماجد المهندس يوجه رسالة مؤثرة لعبدالله الرويشد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعرب الفنان ماجد المهندس عن مشاعره الجياشة تجاه الفنان الكويتي عبدالله الرويشد، خلال حفله الأخير الذي أقيم في الكويت، وذلك وسط الأزمة الصحية التي يمر بها الرويشد والتي تطلبت سفره للخارج لتلقي العلاج.



وفي لحظة مؤثرة على المسرح، وصف ماجد المهندس زميله عبدالله الرويشد بأنه "أخ كبير"، وقال بتأثر وعيون دامعة: "الله يقومه بالسلامة ويرده لنا ولأهله وناسه، يا أغلى من الروح، عبدالله أخ كبير وصاحب فضل كبير علي". هذا التصريح جاء قبل أن يؤدي المهندس أغنية "بلا سبب تزعل" من أغاني الرويشد، وهو ما أشعل تفاعلًا واسعًا بين الجمهور في الحفل وعلى منصات التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بالعلاقة المتينة التي تجمع بين النجمين.



وكان عبدالله الرويشد قد سافر إلى ألمانيا قبل أشهر لاستكمال رحلة علاجه بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة. وقد ظهر الرويشد في فيديو في يوليو الماضي على كرسي متحرك، وسط أصدقائه في مدينة أنسباخ الألمانية، حيث طمأن محبيه على صحته.



من جانبه، طمأن سالم الهندي، الرئيس التنفيذي لشركة "روتانا"، الجمهور على تحسن حالة الرويشد الصحية، مؤكدًا أنه يتعافى بفضل الله ودعوات المحبين، فيما كتب الرويشد في أول تدوينة له بعد الأزمة على حسابه في منصة "إكس": "حبايبي ولهان عليكم" .